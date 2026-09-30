O prefeito de Penápolis, Caíque Rossi, anunciou nesta quarta-feira (30) a assinatura do contrato para a construção de um AME (Ambulatório Médico de Especialidades) no município. Segundo ele, a ordem de serviço para o início das obras também já foi autorizada.
O anúncio foi feito pelas redes sociais após uma agenda do prefeito em São Paulo. De acordo com Rossi, o projeto prevê uma estrutura de aproximadamente 5 mil metros quadrados e investimento total estimado em R$ 60 milhões.
“Acabo de sair aqui de São Paulo [...] para dizer para vocês da minha alegria, da minha emoção. Depois de 20 anos de vida pública, poder anunciar de forma oficial, definitiva”, afirmou.
Obra deve gerar mais de 200 empregos
Segundo o prefeito, o valor definido na licitação para a execução da obra ficou na faixa de R$ 40 milhões. Ele afirmou, porém, que o investimento total previsto na estrutura chega a aproximadamente R$ 60 milhões.
“O contrato da contratação do AME foi assinado. A ordem de serviço para o início das obras já foi autorizada”, declarou.
Rossi também afirmou que a construção deverá gerar mais de 200 empregos diretos.
Segundo ele, uma placa com informações sobre o contrato e o valor da obra deverá ser instalada no terreno destinado ao AME até sexta-feira (2) ou, no mais tardar, sábado (3).
Atendimento regional
O prefeito afirmou que o futuro AME não deverá atender apenas moradores de Penápolis. Segundo Rossi, mudanças nas regras de atendimento permitirão receber pacientes de outros municípios da região.
No vídeo, ele citou Avanhandava, Barbosa, Alto Alegre, Braúna, Luiziânia, Birigui, Araçatuba, Piacatu, Clementina e Brejo Alegre entre as cidades que poderão ser beneficiadas.
De acordo com Rossi, anteriormente os pacientes estavam vinculados às respectivas regiões de saúde para determinados atendimentos. Com a mudança mencionada pelo prefeito, a unidade poderá ampliar sua abrangência regional.
“Independente de região 014, 017, 018, o AME vai atender a todos”, afirmou.
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