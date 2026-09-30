O prefeito de Penápolis, Caíque Rossi, anunciou nesta quarta-feira (30) a assinatura do contrato para a construção de um AME (Ambulatório Médico de Especialidades) no município. Segundo ele, a ordem de serviço para o início das obras também já foi autorizada.

O anúncio foi feito pelas redes sociais após uma agenda do prefeito em São Paulo. De acordo com Rossi, o projeto prevê uma estrutura de aproximadamente 5 mil metros quadrados e investimento total estimado em R$ 60 milhões.

“Acabo de sair aqui de São Paulo [...] para dizer para vocês da minha alegria, da minha emoção. Depois de 20 anos de vida pública, poder anunciar de forma oficial, definitiva”, afirmou.