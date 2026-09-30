Confira os velórios e sepultamentos programados para esta quarta-feira (30), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.
SILVANIRA PEREIRA DA SILVA BRUNO – Araçatuba
Idade: 59 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 30/09/2026, às 11h
Sepultamento: 01/10/2026, às 10h
Local: Cemitério Recanto de Paz
EDISON MARQUES DE SOUZA – Araçatuba
Idade: 62 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 30/09/2026, às 5h
Sepultamento: 30/09/2026, às 14h
Local: Cemitério Saudade
IDALINO BARBOZA – Araçatuba
Idade: 73 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 30/09/2026, às 8h
Sepultamento: 30/09/2026, às 16h
Local: Cemitério Recanto de Paz
GERALDA MARIA DO ESPIRITO SANTO PEREIRA – Araçatuba
Idade: 72 anos
Velório: Residência
Data: 30/09/2026, às 6h
Sepultamento: 30/09/2026, às 17h
Local: Cemitério Recanto de Paz
OSVALDO FLÁVIO MOTERANI RICCI – Birigui
Idade: 76 anos
Velório: Capela Bom Pastor (Sala 2)
Data: 30/09/2026, às 6h
Sepultamento: 30/09/2026, às 16h
Local: Cemitério da Saudade
REGINALDO TERRA DE OLIVEIRA – Birigui
Idade: 55 anos
Velório: Capela Bom Pastor (Sala 3)
Data: 30/09/2026, às 7h30
Sepultamento: 30/09/2026, às 15h45
Local: Cemitério da Consolação
Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.
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