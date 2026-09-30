30 de setembro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
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OBITUÁRIO

Veja o obituário desta quarta-feira (30) em Araçatuba e região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Confira os velórios e sepultamentos programados para esta quarta-feira (30)
Confira os velórios e sepultamentos programados para esta quarta-feira (30)

Confira os velórios e sepultamentos programados para esta quarta-feira (30), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.

SILVANIRA PEREIRA DA SILVA BRUNO – Araçatuba

Idade: 59 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 30/09/2026, às 11h
Sepultamento: 01/10/2026, às 10h
Local: Cemitério Recanto de Paz

EDISON MARQUES DE SOUZA – Araçatuba

Idade: 62 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 30/09/2026, às 5h
Sepultamento: 30/09/2026, às 14h
Local: Cemitério Saudade

IDALINO BARBOZA – Araçatuba

Idade: 73 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 30/09/2026, às 8h
Sepultamento: 30/09/2026, às 16h
Local: Cemitério Recanto de Paz

GERALDA MARIA DO ESPIRITO SANTO PEREIRA – Araçatuba

Idade: 72 anos
Velório: Residência
Data: 30/09/2026, às 6h
Sepultamento: 30/09/2026, às 17h
Local: Cemitério Recanto de Paz

OSVALDO FLÁVIO MOTERANI RICCI – Birigui

Idade: 76 anos
Velório: Capela Bom Pastor (Sala 2)
Data: 30/09/2026, às 6h
Sepultamento: 30/09/2026, às 16h
Local: Cemitério da Saudade

REGINALDO TERRA DE OLIVEIRA – Birigui

Idade: 55 anos
Velório: Capela Bom Pastor (Sala 3)
Data: 30/09/2026, às 7h30
Sepultamento: 30/09/2026, às 15h45
Local: Cemitério da Consolação

Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.

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