Um homem morreu após ser atropelado por uma motocicleta na manhã desta terça-feira (29), no cruzamento da Rua Cornélio Pires com a Avenida 2 de Dezembro, em Araçatuba. A identidade e a idade da vítima ainda não haviam sido confirmadas.

Segundo as informações iniciais coletadas pela equipe da Folha da Região, o homem tentava atravessar a Avenida 2 de Dezembro quando foi atingido pela motocicleta. Com o impacto, o motociclista perdeu o controle do veículo, que chegou a capotar.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram manobras de reanimação na vítima por alguns minutos. Apesar dos esforços, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.