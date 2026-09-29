29 de setembro de 2026
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ARAÇATUBA

Homem morre após ser atropelado por motocicleta na 2 de dezembro

Por Vitor Moretti e Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Vitor Moretti/FR
Vítima tentava atravessar a Avenida 2 de Dezembro quando foi atingida; identidade não foi divulgada.
Vítima tentava atravessar a Avenida 2 de Dezembro quando foi atingida; identidade não foi divulgada.

Um homem morreu após ser atropelado por uma motocicleta na manhã desta terça-feira (29), no cruzamento da Rua Cornélio Pires com a Avenida 2 de Dezembro, em Araçatuba. A identidade e a idade da vítima ainda não haviam sido confirmadas.

Segundo as informações iniciais coletadas pela equipe da Folha da Região, o homem tentava atravessar a Avenida 2 de Dezembro quando foi atingido pela motocicleta. Com o impacto, o motociclista perdeu o controle do veículo, que chegou a capotar.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram manobras de reanimação na vítima por alguns minutos. Apesar dos esforços, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O motociclista sofreu ferimentos leves e permaneceu no local após o acidente. Ele estava bastante abalado.

A área foi isolada pela Guarda Civil Municipal para o trabalho da perícia. As circunstâncias do atropelamento deverão ser investigadas.

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