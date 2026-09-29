A aproximação de uma frente fria no estado de São Paulo deve mudar o tempo em Araçatuba e municípios da região entre esta quarta-feira (30) e domingo (4). A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a possibilidade de pancadas de chuva, acompanhadas de raios, rajadas de vento e, de forma isolada, queda de granizo.

A previsão ganha atenção especial porque o período inclui o domingo (4), quando ocorre a eleição municipal na região. Dados do Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet) da Unesp de Bauru indicam possibilidade de acumulado superior a 20 milímetros de chuva na região ao longo do período.

Em Araçatuba, alguns bairros já registraram pancadas de chuva durante a noite de segunda-feira (28), antecipando a mudança nas condições meteorológicas. Durante o dia houve registros de mais de 42°C na cidade, as maiores temperaturas registradas durante 2026.