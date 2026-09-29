A aproximação de uma frente fria no estado de São Paulo deve mudar o tempo em Araçatuba e municípios da região entre esta quarta-feira (30) e domingo (4). A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a possibilidade de pancadas de chuva, acompanhadas de raios, rajadas de vento e, de forma isolada, queda de granizo.
A previsão ganha atenção especial porque o período inclui o domingo (4), quando ocorre a eleição municipal na região. Dados do Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet) da Unesp de Bauru indicam possibilidade de acumulado superior a 20 milímetros de chuva na região ao longo do período.
Em Araçatuba, alguns bairros já registraram pancadas de chuva durante a noite de segunda-feira (28), antecipando a mudança nas condições meteorológicas. Durante o dia houve registros de mais de 42°C na cidade, as maiores temperaturas registradas durante 2026.
Segundo a Defesa Civil, quarta-feira e quinta-feira ainda devem ter períodos de calor e sensação de abafamento nas regiões do interior paulista. Com o avanço da frente fria, porém, aumenta a possibilidade de pancadas de chuva, que podem ocorrer de maneira mais intensa em determinados momentos.
A instabilidade deve permanecer nos dias seguintes. A previsão aponta possibilidade de chuva também durante o fim de semana, quando as temperaturas tendem a cair após a passagem do sistema frontal.
A combinação de chuva e vento forte pode provocar pontos de alagamento, enxurradas, quedas de árvores e galhos e outros transtornos, principalmente em áreas consideradas mais vulneráveis.
Por isso, a Defesa Civil recomenda atenção durante os períodos de instabilidade, especialmente para quem precisa se deslocar ou permanecer em áreas abertas durante a ocorrência de temporais.
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