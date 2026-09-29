Uma mulher e a filha dela, de 7 anos, ficaram feridas em um acidente envolvendo uma bicicleta elétrica e um carro na manhã desta terça-feira (29), em Araçatuba.

A colisão ocorreu no cruzamento da rua Dona Amélia com a avenida Dois de Dezembro. Mãe e filha estavam na bicicleta elétrica, que seguia pela rua Dona Amélia.

Colisão aconteceu no cruzamento

Segundo informações apuradas pela reportagem no local, o carro teria avançado a sinalização de parada no cruzamento e atingido a bicicleta elétrica.