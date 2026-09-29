Uma mulher e a filha dela, de 7 anos, ficaram feridas em um acidente envolvendo uma bicicleta elétrica e um carro na manhã desta terça-feira (29), em Araçatuba.
A colisão ocorreu no cruzamento da rua Dona Amélia com a avenida Dois de Dezembro. Mãe e filha estavam na bicicleta elétrica, que seguia pela rua Dona Amélia.
Colisão aconteceu no cruzamento
Segundo informações apuradas pela reportagem no local, o carro teria avançado a sinalização de parada no cruzamento e atingido a bicicleta elétrica.
Com o impacto, mãe e filha ficaram feridas. As duas receberam atendimento e foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal.
A GCM (Guarda Civil Municipal) esteve no local para atender a ocorrência.
GCM recebeu outro chamado
O comandante operacional de trânsito, Reinaldo Sabadinho, informou que uma equipe atendia o acidente quando a GCM recebeu o chamado para outra ocorrência na avenida Dois de Dezembro.
Nesse segundo caso, Edson Marques de Souza, de 62 anos, foi atropelado por uma motocicleta e morreu no local. A corporação deslocou outra equipe para atender a ocorrência.
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