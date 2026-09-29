29 de setembro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
NO CRUZAMENTO

Mãe e filha de 7 anos ficam feridas após colisão em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Vitor Moretti | Folha da Região
Mãe e filha foram atingidas por veículo que avançou no sinal de pare
Mãe e filha foram atingidas por veículo que avançou no sinal de pare

Uma mulher e a filha dela, de 7 anos, ficaram feridas em um acidente envolvendo uma bicicleta elétrica e um carro na manhã desta terça-feira (29), em Araçatuba.

A colisão ocorreu no cruzamento da rua Dona Amélia com a avenida Dois de Dezembro. Mãe e filha estavam na bicicleta elétrica, que seguia pela rua Dona Amélia.

Colisão aconteceu no cruzamento

Segundo informações apuradas pela reportagem no local, o carro teria avançado a sinalização de parada no cruzamento e atingido a bicicleta elétrica.

Com o impacto, mãe e filha ficaram feridas. As duas receberam atendimento e foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal.

A GCM (Guarda Civil Municipal) esteve no local para atender a ocorrência.

GCM recebeu outro chamado

O comandante operacional de trânsito, Reinaldo Sabadinho, informou que uma equipe atendia o acidente quando a GCM recebeu o chamado para outra ocorrência na avenida Dois de Dezembro.

Nesse segundo caso, Edson Marques de Souza, de 62 anos, foi atropelado por uma motocicleta e morreu no local. A corporação deslocou outra equipe para atender a ocorrência.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários