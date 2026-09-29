Edson Marques de Souza, de 62 anos, morreu após ser atropelado por uma motocicleta na manhã desta terça-feira (29), na avenida Dois de Dezembro, em Araçatuba.
Edson havia sofrido um AVC (Acidente Vascular Cerebral) há cerca de dez anos e fazia caminhadas diariamente para preservar a mobilidade. Ele deixa a esposa e um casal de filhos.
A reportagem esteve no local e ouviu uma vizinha, uma sobrinha da vítima e o comandante operacional de trânsito, Reinaldo Sabadinho, reunindo informações sobre os momentos que antecederam o atropelamento e a rotina de Edson.
Vizinha relata momentos antes do atropelamento
A aposentada Rosalinda dos Santos, vizinha de Edson, fazia exercícios nas proximidades quando ocorreu o acidente. Segundo ela, ele tinha o hábito de caminhar diariamente pela região.
Rosalinda contou que viu Edson atravessando a avenida e que ele teria tentado acelerar o passo ao perceber a aproximação da motocicleta. Pouco depois, ouviu o impacto e correu até o local.
A aposentada afirmou considerar perigosa a travessia na avenida Dois de Dezembro. Segundo ela, muitas pessoas utilizam a região para caminhadas e atividades físicas e veículos costumam passar pelo trecho em alta velocidade.
Caminhadas faziam parte da rotina
Ana Carolina Vieira Sampaio, sobrinha e vizinha da vítima, contou que a família recebeu uma ligação informando sobre o atropelamento. O marido dela foi até o local e encontrou Edson caído.
Segundo Ana Carolina, o tio apresentava dificuldades de locomoção, principalmente relacionadas à força e à agilidade, e fazia caminhadas duas vezes ao dia para tentar preservar a mobilidade.
A sobrinha acredita que Edson poderia estar indo a uma padaria naquela manhã, pois costumava buscar pão naquele horário. Ela ressaltou, porém, que familiares não presenciaram o atropelamento e não atribuem responsabilidade pelo acidente.
Equipes tentaram reanimar Edson
Segundo o comandante operacional de trânsito, Reinaldo Sabadinho, a GCM (Guarda Civil Municipal) recebeu a informação sobre o atropelamento e enviou uma equipe ao local.
Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros também atenderam a ocorrência e tentaram reanimar Edson, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
O motociclista, de 20 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado pelo Samu ao pronto-socorro. Ele realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo para ingestão de álcool.
A área foi isolada para o trabalho da perícia. A Polícia Civil deverá investigar as circunstâncias do atropelamento.
No trecho onde ocorreu o acidente não há redutor de velocidade nem faixa de pedestres.
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