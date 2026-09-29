Edson Marques de Souza, de 62 anos, morreu após ser atropelado por uma motocicleta na manhã desta terça-feira (29), na avenida Dois de Dezembro, em Araçatuba.

Edson havia sofrido um AVC (Acidente Vascular Cerebral) há cerca de dez anos e fazia caminhadas diariamente para preservar a mobilidade. Ele deixa a esposa e um casal de filhos.

A reportagem esteve no local e ouviu uma vizinha, uma sobrinha da vítima e o comandante operacional de trânsito, Reinaldo Sabadinho, reunindo informações sobre os momentos que antecederam o atropelamento e a rotina de Edson.