O contrário seria “tudo junto e separado”, no sentido paradoxal da gramática querendo significar que, embora coisas pares estejam reunidas elas são distintas umas das outras. Mas estão em ordem! Já o jargão popular “tudo junto e misturado” tem o sentido de unir coisas similares numa grande bagunça.

Acontece em qualquer lugar, a qualquer tempo e no mundo todo. O primeiro dito costuma produzir resultados positivos e essa é a expectativa. Mas podem acontecer consequências negativas decorrentes da mesmíssima situação de fato, embora não desejadas ou esperadas.

De pessoas distintas – diferentes entre si – aguarda-se que cada uma exprima seu sentimento sem sofrer contaminação da outra, seja qual for o que livremente sentiu. Livremente quer dizer: com a coerência do ambiente em que se encontram. Em certas situações não é dado conceber que se associem para afinar sintonia e exarar resultado uniforme, como se combinado fosse, deixando, assim, de preservar a autonomia necessária dos respectivos sentimentos que até poderão ser uniformes quanto ao resultado. Mas não necessariamente quanto aos fundamentos.