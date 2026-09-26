26 de setembro de 2026
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OBITUÁRIO

Confira os velórios e sepultamentos deste sábado (26) na região

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
Confira horários e locais dos velórios e sepultamentos programados para este sábado (26)
Confira horários e locais dos velórios e sepultamentos programados para este sábado (26)

Confira os velórios e sepultamentos programados para esta sábado (26), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Brejo Alegre.

Maria de Lourdes Alves 
74 anos
Local do velório: Capela Cardassi Prestes Maia
Data do velório: 26/9 – 7h30
Data do sepultamento: 26/09 – 16h30
Cemitério: Jardim da Luz

Jesus Elias Bonilha
71 anos
Local do velório: Municipal de Brejo Alegre
Data do velório: 26/09/2026
Data do sepultamento: 26/09/2026 – 18h
Cemitério: Municipal de Brejo Alegre

Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.

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