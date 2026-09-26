Confira os velórios e sepultamentos programados para esta sábado (26), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Brejo Alegre.

Maria de Lourdes Alves

74 anos

Local do velório: Capela Cardassi Prestes Maia

Data do velório: 26/9 – 7h30

Data do sepultamento: 26/09 – 16h30

Cemitério: Jardim da Luz