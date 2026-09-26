Confira os velórios e sepultamentos programados para esta sábado (26), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Brejo Alegre.
Maria de Lourdes Alves
74 anos
Local do velório: Capela Cardassi Prestes Maia
Data do velório: 26/9 – 7h30
Data do sepultamento: 26/09 – 16h30
Cemitério: Jardim da Luz
Jesus Elias Bonilha
71 anos
Local do velório: Municipal de Brejo Alegre
Data do velório: 26/09/2026
Data do sepultamento: 26/09/2026 – 18h
Cemitério: Municipal de Brejo Alegre
Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.
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