Um homem foi preso na manhã deste sábado (26), após uma ocorrência de roubo envolvendo um policial militar no Centro de Araçatuba. O caso aconteceu no cruzamento da Rua Duque de Caxias com a Avenida dos Araçás.

Segundo o registro policial, o suspeito teria abordado o PM e anunciado o roubo, fazendo ameaças durante a ação. Na sequência, ele teria retirado das mãos do policial um celular iPhone 14 e fugido a pé em direção à região central da cidade.

O policial, que estava armado, passou a acompanhar o suspeito e conseguiu alcançá-lo. Ainda conforme o boletim de ocorrência, os dois entraram em luta corporal até que o homem fosse contido.