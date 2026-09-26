A Polícia Civil deflagrou, na manhã deste sábado (26), a Operação “Aurum”, coordenada pela 1ª Delegacia de Polícia de Investigações Gerais (DIG) de Araçatuba, vinculada à Deic/Deinter-10. A ação teve como objetivo avançar nas investigações sobre um roubo ocorrido em uma joalheria do município no dia 15 de setembro.
Segundo a investigação, o criminoso entrou no estabelecimento se passando por cliente e, após anunciar o assalto mediante grave ameaça, fugiu levando uma quantidade expressiva de joias e dinheiro.
Para cumprir as medidas cautelares determinadas pela Justiça, a operação mobilizou 10 equipes e mais de 40 policiais civis, com apoio operacional da Delegacia Seccional de Polícia de Araçatuba.
Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária. O principal investigado foi localizado e preso durante as diligências.
As equipes também apreenderam joias, um simulacro de arma de fogo que teria sido utilizado no crime, roupas de interesse para a investigação, aparelhos celulares e aproximadamente R$ 1,5 mil em dinheiro.
Um veículo Land Rover Range Rover Evoque também foi apreendido durante a operação e será submetido às providências investigativas cabíveis.
Em um dos locais vistoriados, os policiais encontraram ainda objetos que haviam sido queimados. O material foi documentado e deverá passar por análise para verificar se possui alguma relação com o roubo investigado.
Os celulares e demais equipamentos apreendidos serão preservados e encaminhados para perícia e análise. A expectativa é que os dados obtidos possam contribuir para a identificação de outros envolvidos e para o esclarecimento de todas as circunstâncias do crime.
A Operação Aurum integra o trabalho da 1ª DIG/Deic/Deinter-10 para reunir elementos de prova, recuperar os bens subtraídos e responsabilizar os envolvidos no roubo.
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