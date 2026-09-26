A Polícia Civil deflagrou, na manhã deste sábado (26), a Operação “Aurum”, coordenada pela 1ª Delegacia de Polícia de Investigações Gerais (DIG) de Araçatuba, vinculada à Deic/Deinter-10. A ação teve como objetivo avançar nas investigações sobre um roubo ocorrido em uma joalheria do município no dia 15 de setembro.

Segundo a investigação, o criminoso entrou no estabelecimento se passando por cliente e, após anunciar o assalto mediante grave ameaça, fugiu levando uma quantidade expressiva de joias e dinheiro.

Para cumprir as medidas cautelares determinadas pela Justiça, a operação mobilizou 10 equipes e mais de 40 policiais civis, com apoio operacional da Delegacia Seccional de Polícia de Araçatuba.