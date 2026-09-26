A primavera começou oficialmente nesta semana, mas o noroeste paulista já sente os efeitos da mudança de estação. A partir deste sábado (26), uma nova onda de calor deve provocar elevação gradual das temperaturas em municípios da região, com máximas próximas dos 40°C entre segunda (28) e terça-feira (29).

O cenário chama atenção não apenas pelo calor. A Defesa Civil do Estado de São Paulo colocou as regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto em área de atenção para o risco elevado de incêndios e queimadas. O alerta permanece válido até domingo (27).

A combinação entre temperaturas elevadas, tempo seco e redução da umidade aumenta a possibilidade de propagação rápida de focos de fogo, principalmente em áreas de vegetação seca e às margens de rodovias.

Calor aumenta gradualmente