A primavera começou oficialmente nesta semana, mas o noroeste paulista já sente os efeitos da mudança de estação. A partir deste sábado (26), uma nova onda de calor deve provocar elevação gradual das temperaturas em municípios da região, com máximas próximas dos 40°C entre segunda (28) e terça-feira (29).
O cenário chama atenção não apenas pelo calor. A Defesa Civil do Estado de São Paulo colocou as regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto em área de atenção para o risco elevado de incêndios e queimadas. O alerta permanece válido até domingo (27).
A combinação entre temperaturas elevadas, tempo seco e redução da umidade aumenta a possibilidade de propagação rápida de focos de fogo, principalmente em áreas de vegetação seca e às margens de rodovias.
Calor aumenta gradualmente
Em Araçatuba, a previsão indica uma sequência de elevação das máximas ao longo dos próximos dias. Os termômetros marcaram 37,5ºC às 15h deste sábado, segundo o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas). Neste domingo, a máxima prevista é de 34°C; 36°C na segunda-feira e atingir 38°C na terça-feira.
Em diferentes pontos do noroeste paulista, entretanto, as temperaturas podem se aproximar ou atingir a marca de 40°C, especialmente durante o início da próxima semana.
O avanço do calor ocorre poucos dias depois da chegada da primavera, estação conhecida pela combinação de temperaturas mais altas e mudanças no regime de chuvas.
Risco de queimadas aumenta
Com a vegetação mais seca e a umidade do ar em queda, a possibilidade de incêndios aumenta. Por isso, a recomendação é evitar qualquer prática que possa provocar fogo, principalmente em áreas rurais, terrenos e margens de rodovias.
Entre as situações que devem ser evitadas estão queimadas para limpeza de terrenos, descarte de lixo por meio de fogo, lançamento de cigarros acesos em locais com vegetação seca e utilização de fogueiras próximas a áreas de mata.
Balões também representam risco elevado e não devem ser soltos.
Umidade exige atenção
Outro fator de preocupação é a umidade relativa do ar, que pode ficar abaixo dos 60% em boa parte da região.
Durante períodos de calor intenso e ar seco, a orientação é aumentar o consumo de água ao longo do dia, mesmo quando não houver sensação de sede.
Também é recomendado reduzir a exposição direta ao sol nos horários de maior calor, utilizar proteção adequada e evitar atividades físicas intensas ao ar livre entre o fim da manhã e o meio da tarde.
A manutenção de ambientes mais úmidos, com umidificadores, recipientes com água ou toalhas úmidas, também pode ajudar a amenizar os efeitos do tempo seco.
O cenário deve exigir atenção redobrada dos moradores do noroeste paulista ao longo dos próximos dias, principalmente diante da combinação entre calor intenso, baixa umidade e risco elevado de incêndios.
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