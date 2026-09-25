Um posto de combustíveis localizado na Rua Baguaçu, no bairro Panorama, em Araçatuba, voltou a ser alvo de fiscalização nesta sexta-feira (25), após ter sido lacrado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) na última terça-feira (22).

Durante a nova fiscalização, os agentes constataram que duas bombas de combustíveis estavam em funcionamento, apesar da interdição determinada anteriormente.

O estabelecimento havia sido fechado durante a Operação Bomba Lacrada, ação que fiscalizou postos de combustíveis na região. Segundo as informações apuradas, o local pertence à mesma rede de outros três estabelecimentos de Araçatuba que também foram lacrados na terça-feira.