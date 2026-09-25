Um posto de combustíveis localizado na Rua Baguaçu, no bairro Panorama, em Araçatuba, voltou a ser alvo de fiscalização nesta sexta-feira (25), após ter sido lacrado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) na última terça-feira (22).
Durante a nova fiscalização, os agentes constataram que duas bombas de combustíveis estavam em funcionamento, apesar da interdição determinada anteriormente.
O estabelecimento havia sido fechado durante a Operação Bomba Lacrada, ação que fiscalizou postos de combustíveis na região. Segundo as informações apuradas, o local pertence à mesma rede de outros três estabelecimentos de Araçatuba que também foram lacrados na terça-feira.
Na operação realizada naquela data, seis postos foram interditados na região.
De acordo com a Sefaz-SP, os estabelecimentos fiscalizados já haviam perdido a autorização para funcionamento concedida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Mesmo com a perda da autorização, os postos continuavam em atividade, segundo o órgão estadual.
Funcionário foi levado à delegacia
Após a constatação de que o estabelecimento permanecia funcionando, um funcionário foi conduzido ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi apresentada às autoridades.
O posto foi novamente lacrado e, conforme as informações apuradas, poderá sofrer novas penalidades administrativas pelo descumprimento da interdição.
A fiscalização integra as ações de controle sobre o funcionamento de postos de combustíveis e busca verificar o cumprimento das determinações dos órgãos responsáveis pela regulamentação e fiscalização do setor.
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