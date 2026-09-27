A Fátima acompanha grupos cinéfilos nas redes sociais e veio sugerindo “O gênio e o louco”. O ator me chamou a atenção: Mel Gibson. Como gosto de seguir sugestões, assistimos junto. Não era um filme à toa. Contava a história de como foi composto “Oxford English Dictionary”, por onde se deu a consolidação do idioma inglês. Plataforma: PrimeVídeo.

Mel Gibson comprou os direitos do livro em 1998 e tentou rodar o filme por duas décadas. Durante a pós-produção, uma disputa judicial entre a produtora de Gibson e o estúdio sobre o direito ao corte final e gravações adicionais fez com que Gibson e o diretor Farhad Safinia se desvinculassem da promoção do longa.

O Gênio e o Louco (2019) é um drama biográfico e histórico dirigido por Farhad Safinia (assinado como P.B. Shemran) e estrelado por Mel Gibson e Sean Penn. O longa adapta o livro O Cirurgião de Crowthorne de Simon Winchester. Narra o nascimento do Oxford English Dictionary, um projeto acadêmico ambiciosos da história para a língua inglesa.

Os protagonistas