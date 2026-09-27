Matrimônio, caminho para a santidade! Enunciado romântico, utópico todavia, afirmam alguns. Certamente é com o explícito propósito de reafirmar a real possibilidade de realização na vida matrimonial que o Vaticano promove a abertura da causa de beatificação de um casal espanhol – Tomás e Paquita Alvira. Sim, é perfeitamente possível um casal viver, no matrimônio, uma experiência de santidade, um convívio longo e feliz!

O casal se conheceu pouco antes da Guerra Civil espanhola – 1936. Por conta da numerosa família – nove filhos – Tomás precisava completar o orçamento doméstico ampliando suas atividades na área da educação. Paquita abriu mão da profissão para dedicar-se integralmente aos cuidados domésticos. Emerge o primeiro aceno indicativo de santidade do casal cristão, em harmonia de propósito e em comunhão afetiva lutar para criar e sustentar a família.

Santa é a pessoa que cumpre com amor e realiza com fidelidade as obrigações inerentes a seu estado de vida. Esta entrega se fundamenta e se alimenta na zelosa e fiel observância dos deveres conjugais, na ativa participação nos sacramentos e nas regulares e devotas práticas de orações domésticas. O casal cristão transforma o lar em igreja doméstica onde se vive a fé e se aprende a cultivar a caridade solidária. O casal caminha na santidade justamente porque, mesmo nos inevitáveis contratempos cotidianos, esforça-se para viver segundo as orientações divinas de amor, perdão e respeito.