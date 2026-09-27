Muitos estudantes estão perdendo a capacidade de se concentrar, esperar, insistir e pensar. Não suportam ficar sentados, abandonam uma questão diante da primeira dificuldade e procuram imediatamente alguém ou alguma coisa que lhes dê a resposta. Pensar dá trabalho. Persistir dá trabalho. Então, para muitos, é melhor desistir. Em casa, a situação não é muito diferente. A inteligência artificial faz a tarefa. O colega fornece a resposta. A internet resolve o exercício. Copiar substitui compreender. Entregar substitui aprender.

A nota passa a valer mais do que o conhecimento. E quando a nota é baixa, frequentemente o problema deixa de ser o desempenho do aluno e passa a ser o professor. O professor que cobra é chato. O que exige silêncio é chato. O que dá tarefa é chato. O que não deixa dormir na aula é chato. O que não transforma cada minuto em entretenimento é chato. Curiosamente, o professor “legal” é aquele que diverte, conta piadas e exige pouco.

Desde quando aprender precisa ser divertido o tempo inteiro? A escola não é parque de diversões. Educação exige esforço, disciplina, desconforto e frustração. Exige fazer aquilo que não queremos fazer porque sabemos que precisamos fazê-lo. E aqui está a parte que muitos adultos não querem ouvir: a escola não pode fazer esse trabalho sozinha. Tecnologia, telas e rolagem infinita certamente contribuem para esse cenário. Mas existe algo ainda mais poderoso: a educação recebida em casa.