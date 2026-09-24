Profissionais da SSOil Energy participaram do ROG.e 2026, no Rio de Janeiro, para conhecer novas tecnologias e soluções que possam contribuir para o desenvolvimento das operações da refinaria. A empresa foi representada por integrantes das áreas de Produção, Sistema de Gestão Integrada (SGI) e Suprimentos.

Antiga Rio Oil & Gas, a ROG.e reúne representantes de diferentes segmentos da cadeia de óleo, gás e energia e funciona como espaço para apresentação de tecnologias, troca de experiências e discussão sobre os desafios e as transformações da indústria.

Na SSOil Energy, a presença de profissionais de diferentes áreas teve como objetivo observar soluções com potencial de aplicação prática na empresa, abrangendo desde sustentabilidade e redução de emissões até automação, segurança dos processos e qualificação da cadeia de fornecimento.

Na área de Sistema de Gestão Integrada, uma das prioridades foi acompanhar iniciativas relacionadas à descarbonização, eficiência ambiental e redução das emissões de gases de efeito estufa. O coordenador de SGI da SSOil Energy, Douglas Liberace de Matos, destacou a importância de conhecer tecnologias desenvolvidas em diferentes segmentos da indústria.

“Buscamos novas oportunidades, soluções e tecnologias que permitam à SSOil Energy acompanhar o que há de mais moderno no setor”, afirmou. A participação também possibilitou ampliar o benchmarking com empresas que atuam do upstream ao downstream e conhecer alternativas voltadas à redução e, quando aplicável, à neutralização de emissões.

Tecnologia e segurança nas operações

Para a área de Produção, o ROG.e permitiu avaliar tecnologias que podem contribuir para processos industriais mais eficientes, automatizados e seguros.

Segundo o gerente de Produção da SSOil Energy, Marcelo Melo de Mello, a busca por inovação está diretamente relacionada ao aprimoramento das atividades da refinaria.

“Buscamos identificar tecnologias que possam contribuir para o aumento da eficiência operacional, da confiabilidade dos processos e, principalmente, para o fortalecimento da segurança de processos na SSOil Energy”, explicou.

Novos fornecedores e parcerias

Outro eixo da participação foi a aproximação com fornecedores e potenciais parceiros. A coordenadora de Suprimentos, Vanessa Cristine de Oliveira, acompanhou soluções relacionadas à qualidade de materiais, desenvolvimento de fornecedores e atendimento às necessidades atuais e futuras da operação.

“Buscamos identificar fornecedores, soluções e parceiros capazes de atender às necessidades atuais e futuras da refinaria”, afirmou.

Além da prospecção, a presença no evento contribuiu para ampliar o relacionamento da SSOil Energy com empresas da cadeia de óleo e gás e para conhecer alternativas capazes de fortalecer uma rede de fornecedores e profissionais qualificados.

A participação no ROG.e 2026 integra o movimento da SSOil Energy de acompanhar a evolução da indústria e aproximar novas tecnologias de sua realidade operacional. Sustentabilidade, automação, eficiência, segurança de processos e desenvolvimento de fornecedores estão entre as frentes observadas pela equipe durante o encontro, com foco no aprimoramento contínuo das atividades da refinaria.