O Palmeiras conhece seu adversário na semifinal da Libertadores. Depois de eliminar a LDU nos pênaltis, o time paulista terá pela frente o Fluminense, que avançou às custas da vitória construída na ida contra o Platense, mesmo com a derrota na volta. A Conmebol confirmou que as partidas de ida e volta serão disputadas entre 14 e 22 de outubro.

O time que avançar garante presença na final única do torneio, marcada para 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Será a segunda vez que a capital uruguaia recebe a decisão da Libertadores, depois de sediar o título do Palmeiras sobre o Flamengo em 2021.

A vaga na semifinal também representa premiação. Segundo valores divulgados pela Conmebol, cada clube classificado para esta fase recebe US$ 2,3 milhões, equivalentes a R$ 11,85 milhões. Quem avançar à decisão soma outros US$ 7 milhões em caso de vice-campeonato, ou US$ 25 milhões se erguer o troféu.