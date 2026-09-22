O Palmeiras conhece seu adversário na semifinal da Libertadores. Depois de eliminar a LDU nos pênaltis, o time paulista terá pela frente o Fluminense, que avançou às custas da vitória construída na ida contra o Platense, mesmo com a derrota na volta. A Conmebol confirmou que as partidas de ida e volta serão disputadas entre 14 e 22 de outubro.
O time que avançar garante presença na final única do torneio, marcada para 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Será a segunda vez que a capital uruguaia recebe a decisão da Libertadores, depois de sediar o título do Palmeiras sobre o Flamengo em 2021.
A vaga na semifinal também representa premiação. Segundo valores divulgados pela Conmebol, cada clube classificado para esta fase recebe US$ 2,3 milhões, equivalentes a R$ 11,85 milhões. Quem avançar à decisão soma outros US$ 7 milhões em caso de vice-campeonato, ou US$ 25 milhões se erguer o troféu.
O caminho do Palmeiras até aqui não foi tranquilo. Depois de vencer a LDU por 1 a 0 em São Paulo, a equipe alviverde sofreu uma virada em Quito, no tempo normal, mas confirmou a classificação ao vencer a disputa de pênaltis por 4 a 3, com duas defesas do goleiro Carlos Miguel.
Já o Fluminense chega à semifinal sob o comando do técnico interino Marcão, depois de vencer o jogo de ida contra o Platense por 2 a 0 no Maracanã e segurar o placar agregado mesmo com a derrota por 2 a 1 na Argentina, gol de Canobbio. Atual campeão da edição de 2023, o time carioca busca repetir o feito.
O primeiro jogo está marcado para 14 de outubro, às 21h30. Odds para bets no resultado do confronto estão em 2,80 para vitória do Fluminense, 2,95 para empate e 2,70 para vitória do Palmeiras em um site.
O histórico entre os dois clubes é extenso. Em confrontos gerais ao longo da história, o retrospecto soma 51 vitórias palmeirenses contra 29 do Fluminense, além de 15 empates.
Abel Ferreira também desfalcará o Palmeiras no primeiro jogo da semifinal da Libertadores, contra o Fluminense, no Maracanã. O treinador foi expulso na vitória nos pênaltis sobre a LDU, nas quartas de final, e cumprirá suspensão automática nessa partida. A punição é distinta da suspensão de três jogos que o técnico cumpre no Campeonato Brasileiro, aplicada pelo STJD após expulsão contra o Mirassol.
Do lado carioca, Marcão assumiu o comando do Fluminense após a saída de Luis Zubeldía e estreou encerrando um jejum de oito jogos sem vitórias, justamente contra o Palmeiras, com gol de Germán Cano nos acréscimos. O argentino, artilheiro histórico do clube e herói do título continental de 2023, chega como uma das principais referências ofensivas para a decisão de vaga na final.
Do outro lado da chave, Estudiantes e Flamengo definem o segundo finalista. O time argentino chegou a uma semifinal da Libertadores após 17 anos, enquanto o clube carioca busca sua segunda decisão consecutiva do torneio continental.
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