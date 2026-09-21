Confira os velórios e sepultamentos programados para esta segunda-feira (21), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.
EVANI LUZIA DA SILVA – Araçatuba
Idade: 76 anos
Velório: Funerária Municipal de Araçatuba
Data: 21/09/2026, às 8h15
Sepultamento: 21/09/2026, às 15h
Local: Cemitério Recanto de Paz
ANGELA MARIA ALMEIDA RAMOS – Araçatuba
Idade: 56 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 21/09/2026, às 8h15
Sepultamento: 21/09/2026, às 17h
Local: Cemitério Recanto de Paz
VERA LUCIA VALENÇA – Birigui
Velório: Capela Cardassi de Birigui
Data: 21/09/2026, às 10h10
Sepultamento: 21/09/2026, às 16h
Local: Cemitério Recanto de Paz
CATHARINA MAFISOLI BASÍLIO – Birigui
Idade: 103 anos
Velório: Capela Bom Pastor (Sala 5)
Data: 21/09/2026, às 7h30
Sepultamento: 21/09/2026, às 16h
Local: Cemitério da Consolação
Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.
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