21 de setembro de 2026
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OBITUÁRIO

Veja o obituário desta segunda-feira (21) em Araçatuba e região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Confira os velórios e sepultamentos programados para esta segunda-feira (21)
Confira os velórios e sepultamentos programados para esta segunda-feira (21)

Confira os velórios e sepultamentos programados para esta segunda-feira (21), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.

EVANI LUZIA DA SILVA – Araçatuba

Idade: 76 anos
Velório: Funerária Municipal de Araçatuba
Data: 21/09/2026, às 8h15
Sepultamento: 21/09/2026, às 15h
Local: Cemitério Recanto de Paz

ANGELA MARIA ALMEIDA RAMOS – Araçatuba

Idade: 56 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 21/09/2026, às 8h15
Sepultamento: 21/09/2026, às 17h
Local: Cemitério Recanto de Paz

VERA LUCIA VALENÇA – Birigui

Velório: Capela Cardassi de Birigui
Data: 21/09/2026, às 10h10
Sepultamento: 21/09/2026, às 16h
Local: Cemitério Recanto de Paz

CATHARINA MAFISOLI BASÍLIO – Birigui

Idade: 103 anos
Velório: Capela Bom Pastor (Sala 5)
Data: 21/09/2026, às 7h30
Sepultamento: 21/09/2026, às 16h
Local: Cemitério da Consolação

Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.

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