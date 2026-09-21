Um motorista foi abordado durante uma operação de fiscalização de trânsito na Rodovia Marechal Rondon, em Araçatuba, na madrugada desta segunda-feira (21), após o teste do etilômetro apontar 0,42 miligrama de álcool por litro de ar alveolar.

Segundo o boletim de ocorrência, a abordagem ocorreu à 1h06, durante uma operação denominada “Semana Nacional de Trânsito”. A equipe da Polícia Militar era formada pelos cabos PM Braga e Edwilson.

O condutor foi convidado a realizar o teste do etilômetro e concordou voluntariamente. O equipamento registrou 0,42 mg/L, resultado acima do limite criminal de 0,3 mg/L mencionado pela autoridade policial com base no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.