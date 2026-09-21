Um motorista foi abordado durante uma operação de fiscalização de trânsito na Rodovia Marechal Rondon, em Araçatuba, na madrugada desta segunda-feira (21), após o teste do etilômetro apontar 0,42 miligrama de álcool por litro de ar alveolar.
Segundo o boletim de ocorrência, a abordagem ocorreu à 1h06, durante uma operação denominada “Semana Nacional de Trânsito”. A equipe da Polícia Militar era formada pelos cabos PM Braga e Edwilson.
O condutor foi convidado a realizar o teste do etilômetro e concordou voluntariamente. O equipamento registrou 0,42 mg/L, resultado acima do limite criminal de 0,3 mg/L mencionado pela autoridade policial com base no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
Apesar do resultado numérico, o boletim registra que os policiais não constataram sinais clínicos de embriaguez no motorista. Por esse motivo, a autoridade policial considerou que, naquele momento, a materialidade do crime estava baseada no resultado numérico do teste.
O motorista também forneceu voluntariamente uma amostra de sangue para contraprova, além das garantias constitucionais relacionadas ao contraditório e à ampla defesa.
Como o resultado do exame de sangue não estava disponível no momento do registro da ocorrência, a autoridade policial consignou que ainda não era possível comprovar de forma incontestável a materialidade do uso de álcool por meio desse exame.
O boletim também informa que o veículo conduzido pelo motorista foi apreendido pela Polícia Militar. Segundo a decisão registrada pela autoridade policial, a medida teve como objetivo afastar, naquele momento, o risco de que o condutor voltasse a dirigir enquanto a apuração prosseguia.
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