O Palmeiras avançou à semifinal da Libertadores nesta quarta-feira (16) e terá pela frente o Fluminense no primeiro confronto que assegura a presença de ao menos um brasileiro na decisão do torneio continental, marcada para o dia 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.

A equipe alviverde levou um grande susto em Quito, ao tomar uma virada da LDU já nos acréscimos do segundo tempo, mas conseguiu avançar nos pênaltis. No tempo normal, perdeu por 3 a 2. Como havia vencido em São Paulo por 1 a 0, o resultado levou a disputa para a marca da cal.

Marlon Freitas, aos 10 minutos do primeiro tempo, Vitor Roque, aos 28 da etapa final, fizeram os gols para a formação alviverde. Luis Segovia, ainda na primeira etapa, aos 15, e Estrada, já aos 45 e aos 48 da etapa final, fizeram os gols da equipe mandante no estádio Rodrigo Paz Delgado.