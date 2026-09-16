Palmeiras sofre, mas avança nos pênaltis e encara o Flu nas semis
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O Palmeiras avançou à semifinal da Libertadores nesta quarta-feira (16) e terá pela frente o Fluminense no primeiro confronto que assegura a presença de ao menos um brasileiro na decisão do torneio continental, marcada para o dia 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.
A equipe alviverde levou um grande susto em Quito, ao tomar uma virada da LDU já nos acréscimos do segundo tempo, mas conseguiu avançar nos pênaltis. No tempo normal, perdeu por 3 a 2. Como havia vencido em São Paulo por 1 a 0, o resultado levou a disputa para a marca da cal.
Marlon Freitas, aos 10 minutos do primeiro tempo, Vitor Roque, aos 28 da etapa final, fizeram os gols para a formação alviverde. Luis Segovia, ainda na primeira etapa, aos 15, e Estrada, já aos 45 e aos 48 da etapa final, fizeram os gols da equipe mandante no estádio Rodrigo Paz Delgado.
Nos pênaltis, o Palmeiras venceu por 4 a 3. Carlos Miguel fez duas defesas.
Essa é a 13ª vez que o Palmeiras chega à semifinal do principal torneio de clubes da América do Sul, no qual soma três títulos (1999, 2020 e 2021). O time é recordista entre os brasileiros e, no geral, está atrás apenas de Nacional (URU), com 13, Boca Juniors (ARG), com 19, Peñarol (URU), com 21, e River Plate (ARG), também com 21.
Adversário do time da Barra Funda na próxima fase, o Fluminense vai disputar a penúltima fase do torneio pela terceira vez em sua história, com 11 participações na Libertadores. Nas quartas de final, a equipe carioca eliminou o Platense (ARG) após vencer o jogo de ida, em casa, por 2 a 0, e perder a volta por 2 a 1.
A última vez havia sido em 2023, ano em que o clube ergueu sua primeira taça continental. Na semifinal daquele ano, o Fluminense avançou diante do Internacional e fez a final contra o Boca Juniors, no Maracanã.
A outra semifinal foi em 2008, também contra os argentinos, adversário da final de 2023. Na decisão, porém, foi superado pela LDU e ficou com o vice-campeonato.
O Palmeiras começou o jogo em Quito sem se limitar a administrar a vantagem construída em São Paulo. Mesmo como visitante, chegou a ficar na frente do placar. Marlon Freitas fez o primeiro gol aos dez minutos, após bate e rebate em cobrança de escanteio.
Cinco minutos depois, porém, a equipe equatoriana empatou com Segovia, também após bola lançada na área.
Além dos gols, as duas equipes travaram um duelo aberto, com boas investidas ofensivas dos dois lados. O empate persistiu até o intervalo.
No segundo tempo, a LDU tentou manter a postura ofensiva, mas o Palmeiras não se limitou a segurar o empate, que já era suficiente para assegurar a vaga. Mesmo sem as orientações de Abel Ferreira a partir dos 20 minutos, quando o português foi expulso por reclamação, o time brasileiro voltou à frente do placar aos 27, quando Vitor Roque converteu o pênalti cometido por Mina, que cortou a bola com a mão.
À frente novamente, o time alviverde teve mais tranquilidade para administrar o placar, mas vacilou nos minutos finais. Em um intervalo de apenas três minutos, dos 45 aos 48, Estrada marcou duas vezes, virou o jogo para a LDU e forçou a disputa de pênaltis. Aí, brilhou a estrela de Carlos Miguel, que pegou duas cobranças, e foi importante na vitória por 4 a 3.
O confronto desta quarta-feira foi o segundo mata-mata da história entre Palmeiras e LDU. Em ambos, houve classificação brasileira. O primeiro foi na Libertadores do ano passado, quando o time alviverde se tornou o único clube da história da competição a reverter uma desvantagem de três gols em uma semifinal: perdeu o jogo de ida por 3 a 0 e venceu em casa por 4 a 0.