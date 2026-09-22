O cantor Rick, da dupla com Renner, que está entre os ocupantes de um helicóptero desaparecido em Santa Catarina, já havia vivido uma situação de emergência de saúde na região de Araçatuba. Em junho de 2024, o sertanejo precisou ser levado ao pronto-socorro municipal de Birigui depois de passar mal durante uma apresentação realizada na cidade.

Na ocasião, Rick e Renner participavam de um show corporativo em uma chácara de Birigui. Durante a apresentação, Rick teria começado a apresentar um mal-estar e, depois de encerrar o compromisso, pediu para ser levado a uma unidade de saúde.

O cantor foi encaminhado ao pronto-socorro com o auxílio da equipe que acompanhava a dupla e permaneceu sob atendimento médico. Ele passou por exames e recebeu medicação antes de ser liberado.