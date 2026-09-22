O cantor Rick, da dupla com Renner, que está entre os ocupantes de um helicóptero desaparecido em Santa Catarina, já havia vivido uma situação de emergência de saúde na região de Araçatuba. Em junho de 2024, o sertanejo precisou ser levado ao pronto-socorro municipal de Birigui depois de passar mal durante uma apresentação realizada na cidade.
Na ocasião, Rick e Renner participavam de um show corporativo em uma chácara de Birigui. Durante a apresentação, Rick teria começado a apresentar um mal-estar e, depois de encerrar o compromisso, pediu para ser levado a uma unidade de saúde.
O cantor foi encaminhado ao pronto-socorro com o auxílio da equipe que acompanhava a dupla e permaneceu sob atendimento médico. Ele passou por exames e recebeu medicação antes de ser liberado.
Na época, o empresário da dupla informou que a ida ao hospital ocorreu por precaução e classificou o episódio como uma indisposição.
Posteriormente, o próprio Rick falou sobre o episódio nas redes sociais. Segundo o cantor, ele sentiu uma tontura que durou entre 10 e 15 minutos durante o show e decidiu procurar atendimento médico logo depois da apresentação.
Após os exames, os médicos teriam apontado um quadro de vertigem. Rick associou o episódio ao estresse, ao cansaço e à rotina de compromissos profissionais.
Rick desaparece durante voo em Santa Catarina
Dois anos depois do episódio em Birigui, Rick voltou a ser notícia. O cantor estava em um helicóptero que perdeu contato durante um voo em Santa Catarina nessa segunda-feira (21).
A aeronave havia decolado de Porto Belo com destino a São Joaquim. O último contato ocorreu por volta das 16h, segundo informações divulgadas pela Agência Brasil.
O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e a Força Aérea Brasileira iniciaram as buscas. As equipes trabalham em diferentes pontos da Serra Catarinense, incluindo áreas próximas a Urubici e São Joaquim.
Além de Rick, também estava na aeronave o empresário Bruno Avelar. Informações divulgadas nesta terça-feira apontam ainda a presença de um videomaker e do piloto.
Até o momento, não havia confirmação oficial de que a aeronave tenha caído. A operação seguia em andamento nesta terça-feira (22), com equipes terrestres e aeronaves especializadas empregadas nas buscas.
A assessoria de Bruno Avelar também afirmou que não havia confirmação de queda ou acidente e pediu que informações não verificadas não fossem compartilhadas.
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