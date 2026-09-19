Araçatuba sedia neste sábado (19) e domingo (20) o Congresso Regional Escoteiro, que deve reunir cerca de 150 adultos voluntários de grupos de diversas cidades do Estado de São Paulo.
O evento será realizado no UniToledo Wyden, com atividades voltadas à formação dos voluntários e à aplicação do Programa Educativo Escoteiro.
A programação começa às 9h nos dois dias. O encontro busca ampliar conhecimentos, fortalecer a atuação dos participantes e promover discussões sobre o desenvolvimento das atividades nos grupos locais.
Palestras e oficinas
Durante o congresso, serão realizadas palestras e oficinas sobre o Método Escoteiro, o Programa Educativo e a gestão das UELs (Unidades Escoteiras Locais).
“Para isso, serão realizadas palestras e oficinas para discutirmos, num ambiente de confraternização, quais caminhos tomaremos para melhor e corretamente aplicarmos o Método Escoteiro e o nosso Programa Educativo e gerir nossas Unidades Escoteiras Locais (UELs), onde o Escotismo acontece”, afirma Rodrigo Ramos de Freitas, diretor-presidente da Região Escoteira de São Paulo.
A organização está sob responsabilidade da diretora vice-presidente da Região Escoteira de São Paulo, Vânia Ferrari, integrante do Grupo Escoteiro Dom Bosco 206/SP, de Araçatuba, em conjunto com a Diretoria de Métodos Educativos e Eventos Regional.
Programação
Neste sábado, as atividades serão realizadas das 9h às 18h. No domingo, a programação começa às 9h e termina às 13h30.
O Congresso Regional Escoteiro ocorre no UniToledo Wyden, na Rua Antônio Afonso de Toledo, 595, Jardim Sumaré, em Araçatuba.
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