19 de setembro de 2026
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MOVIMENTO ESCOTEIRO

Araçatuba recebe evento regional com 150 voluntários escoteiros

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
No sábado, as atividades serão realizadas das 9h às 18h; já no domingo, a programação começa às 9h e termina às 13h30
No sábado, as atividades serão realizadas das 9h às 18h; já no domingo, a programação começa às 9h e termina às 13h30

Araçatuba sedia neste sábado (19) e domingo (20) o Congresso Regional Escoteiro, que deve reunir cerca de 150 adultos voluntários de grupos de diversas cidades do Estado de São Paulo.

O evento será realizado no UniToledo Wyden, com atividades voltadas à formação dos voluntários e à aplicação do Programa Educativo Escoteiro.

A programação começa às 9h nos dois dias. O encontro busca ampliar conhecimentos, fortalecer a atuação dos participantes e promover discussões sobre o desenvolvimento das atividades nos grupos locais.

Palestras e oficinas

Durante o congresso, serão realizadas palestras e oficinas sobre o Método Escoteiro, o Programa Educativo e a gestão das UELs (Unidades Escoteiras Locais).

“Para isso, serão realizadas palestras e oficinas para discutirmos, num ambiente de confraternização, quais caminhos tomaremos para melhor e corretamente aplicarmos o Método Escoteiro e o nosso Programa Educativo e gerir nossas Unidades Escoteiras Locais (UELs), onde o Escotismo acontece”, afirma Rodrigo Ramos de Freitas, diretor-presidente da Região Escoteira de São Paulo.

A organização está sob responsabilidade da diretora vice-presidente da Região Escoteira de São Paulo, Vânia Ferrari, integrante do Grupo Escoteiro Dom Bosco 206/SP, de Araçatuba, em conjunto com a Diretoria de Métodos Educativos e Eventos Regional.

Programação

Neste sábado, as atividades serão realizadas das 9h às 18h. No domingo, a programação começa às 9h e termina às 13h30.

O Congresso Regional Escoteiro ocorre no UniToledo Wyden, na Rua Antônio Afonso de Toledo, 595, Jardim Sumaré, em Araçatuba.

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