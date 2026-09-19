Araçatuba sedia neste sábado (19) e domingo (20) o Congresso Regional Escoteiro, que deve reunir cerca de 150 adultos voluntários de grupos de diversas cidades do Estado de São Paulo.

O evento será realizado no UniToledo Wyden, com atividades voltadas à formação dos voluntários e à aplicação do Programa Educativo Escoteiro.

A programação começa às 9h nos dois dias. O encontro busca ampliar conhecimentos, fortalecer a atuação dos participantes e promover discussões sobre o desenvolvimento das atividades nos grupos locais.

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