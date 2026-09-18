A Justiça autorizou a saída temporária de 1.333 detentos do regime semiaberto em seis cidades da região de Araçatuba. O benefício começou na terça-feira (15) e segue até segunda-feira (21).

Segundo informações da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), foram autorizadas 90 saídas em Araçatuba, 136 em Birigui, 198 em Lavínia, 38 em Andradina, 655 em Valparaíso e 216 em Mirandópolis.

Valparaíso concentra o maior número de beneficiados, com 655 reeducandos, seguida por Mirandópolis, com 216, e Lavínia, com 198. Em Araçatuba, são 90 presos autorizados a deixar temporariamente a unidade prisional.