A Justiça autorizou a saída temporária de 1.333 detentos do regime semiaberto em seis cidades da região de Araçatuba. O benefício começou na terça-feira (15) e segue até segunda-feira (21).
Segundo informações da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), foram autorizadas 90 saídas em Araçatuba, 136 em Birigui, 198 em Lavínia, 38 em Andradina, 655 em Valparaíso e 216 em Mirandópolis.
Valparaíso concentra o maior número de beneficiados, com 655 reeducandos, seguida por Mirandópolis, com 216, e Lavínia, com 198. Em Araçatuba, são 90 presos autorizados a deixar temporariamente a unidade prisional.
A SAP esclarece que a concessão das saídas temporárias é de responsabilidade do Poder Judiciário. Os números ainda podem sofrer alterações caso sejam proferidas novas decisões judiciais.
O benefício está previsto na Lei de Execução Penal e tem como finalidade a ressocialização dos presos e a manutenção dos vínculos com o ambiente externo ao sistema prisional.
Para ter direito à saída temporária, o reeducando precisa cumprir requisitos previstos na legislação, entre eles o tempo mínimo de cumprimento da pena e o bom comportamento carcerário.
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