Um homem foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (17) no interior de um imóvel público desocupado, na Rua Quinze de Novembro, região central de Araçatuba.

Segundo informações apuradas pela Folha da Região, pessoas que estavam nas proximidades perceberam forte odor vindo do imóvel e acionaram a Polícia Militar.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi chamada e constatou a morte no local.