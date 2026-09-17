Um homem foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (17) no interior de um imóvel público desocupado, na Rua Quinze de Novembro, região central de Araçatuba.
Segundo informações apuradas pela Folha da Região, pessoas que estavam nas proximidades perceberam forte odor vindo do imóvel e acionaram a Polícia Militar.
Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi chamada e constatou a morte no local.
O corpo estava em avançado estado de decomposição. Conforme as informações iniciais, o homem aparentava estar em situação de rua.
A área foi isolada para o trabalho da perícia. Até a última atualização, não haviam sido identificados sinais aparentes de violência, mas o estado de decomposição dificultava uma avaliação inicial.
A causa da morte ainda não havia sido determinada e dependerá dos exames periciais e necroscópicos.
A identidade do homem também não havia sido confirmada até a última atualização.
A Folha da Região acompanha a ocorrência no local.
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