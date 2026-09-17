Uma licitação aberta pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) esta semana prevê investimentos de R$ 212,5 milhões na conservação da Ferrovia Malha Oeste, que liga Corumbá (MS) a Mairinque. O projeto inclui um trecho que passa por cidades do Noroeste Paulista, entre elas Araçatuba, Birigui e Penápolis.

A previsão é de que os serviços comecem em março de 2027. A abertura das propostas está marcada para 24 de setembro.

Ao todo, a contratação foi dividida em sete lotes. O trecho que atende municípios da região de Araçatuba faz parte do Lote 5, estimado em R$ 29,1 milhões.