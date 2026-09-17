Uma licitação aberta pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) esta semana prevê investimentos de R$ 212,5 milhões na conservação da Ferrovia Malha Oeste, que liga Corumbá (MS) a Mairinque. O projeto inclui um trecho que passa por cidades do Noroeste Paulista, entre elas Araçatuba, Birigui e Penápolis.
A previsão é de que os serviços comecem em março de 2027. A abertura das propostas está marcada para 24 de setembro.
Ao todo, a contratação foi dividida em sete lotes. O trecho que atende municípios da região de Araçatuba faz parte do Lote 5, estimado em R$ 29,1 milhões.
A área contemplada inclui cidades como Castilho, Andradina, Mirandópolis, Guararapes, Araçatuba, Birigui, Coroados, Glicério, Penápolis, Avanhandava e Promissão.
Trecho regional
Na região de Araçatuba e Penápolis, a situação da ferrovia chama atenção pelo estado de conservação observado ao longo dos anos. Em diferentes pontos, a faixa ferroviária apresenta mato alto, sujeira e sinais de falta de manutenção.
Confiram os lotes da região:
Lote 5 – São José do Rio Preto: Castilho, Andradina, Murutinga do Sul, Guaraçaí, Mirandópolis, Lavínia, Valparaíso, Bento de Abreu, Rubiácea, Guararapes, Araçatuba, Birigui, Coroados, Glicério, Penápolis, Avanhandava e Promissão — R$ 29.169.326,60.
• Lote 6 – Bauru: Promissão, Guaiçara, Lins, Cafelândia, Guarantã, Pirajuí, Presidente Alves, Avaí, Bauru, Agudos, Lençóis Paulista, Areiópolis, São Manuel e Botucatu — R$ 34.918.911,86.
O edital prevê justamente serviços que incluem roçada, capina, controle de vegetação, limpeza de estruturas de drenagem, manutenção de cercas e intervenções em outros componentes da faixa ferroviária.
Também estão previstos trabalhos em pátios, passagens em nível, edificações operacionais, superestrutura ferroviária e demais estruturas ligadas à malha.
Contrato terá três anos de execução
De acordo com o edital, o contrato terá vigência de 42 meses, enquanto a execução dos serviços está prevista para ocorrer durante 36 meses consecutivos após a ordem de início.
A licitação não representa uma concessão da ferrovia. O objetivo é contratar uma empresa para executar serviços de conservação dos bens ferroviários existentes ao longo da Malha Oeste.
A expectativa é que a manutenção alcance os diferentes trechos da ferrovia incluídos nos sete lotes previstos pelo DNIT.
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