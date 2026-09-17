17 de setembro de 2026
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CALOR E CHUVA

Chuva volta a Araçatuba no fim de semana, com calor de até 40°C

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Vitor Moretti/Folha da Região
Previsões apontam instabilidade nos próximos dias após forte chuva registrada na região
Previsões apontam instabilidade nos próximos dias após forte chuva registrada na região

Depois das fortes chuvas que atingiram Araçatuba e cidades da região na terça-feira (15), o tempo deve apresentar uma mudança nos próximos dias. A quinta-feira (17) será marcada pelo predomínio de sol e poucas nuvens, mas os modelos meteorológicos indicam possibilidade de retorno das chuvas entre o fim de semana e o início da próxima semana.

Segundo o IPMet, da Unesp de Bauru, a maior parte do estado de São Paulo terá predomínio de sol e poucas nuvens nesta quinta-feira, sem previsão de chuva. Para Araçatuba, a previsão indica máxima de 30°C e umidade relativa mínima entre 40% e 50%.

A tendência muda gradualmente nos dias seguintes. Dados do Climatempo apontam possibilidade de pancadas de chuva no sábado (19) e domingo (20), além de instabilidade na segunda-feira (21). Para terça (22) e quarta-feira (23), a previsão indica aumento da possibilidade de chuva, com volumes que podem ser significativos. Porém, essas pancadas podem ocorrer depois de temperaturas elevados, onde na sefunda-feiras a máxima deve chegar a 40°C.

Previsão ainda apresenta variações

Os modelos meteorológicos apresentam diferenças na quantidade de chuva prevista. Para a quarta-feira (23), por exemplo, o Climatempo indica atualmente acumulado de aproximadamente 24,6 milímetros em Araçatuba.

A temperatura também deve oscilar bastante durante o período. A previsão atual aponta mínimas próximas dos 20°C e máximas entre a casa dos 20°C e dos 35°C, dependendo do dia.

Mesmo com a possibilidade de chuva, o calor continua sendo um dos destaques da previsão. A tendência é de períodos de temperaturas elevadas antes da entrada das áreas de instabilidade.

Calor e chuva no mesmo dia

Esse fenômeno é perfeitamente possível e tem uma explicação meteorológica: calor intenso e chuva podem ocorrer no mesmo dia, principalmente quando há bastante umidade disponível na atmosfera, muito recorrente em Araçatuba e região. O forte aquecimento da superfície aumenta a temperatura do ar e favorece a convecção, fazendo o ar quente e úmido subir; ao atingir níveis mais frios da atmosfera, o vapor d’água se condensa, formando nuvens de grande desenvolvimento vertical e podendo provocar pancadas de chuva e temporais. O CPTEC/INPE, (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), explica que a convecção envolve justamente o transporte de calor e umidade na atmosfera, enquanto o vapor d’água contribui para que o ar úmido ascenda. Assim, mesmo após uma pancada de chuva, a presença de períodos de sol pode permitir novo aquecimento da superfície e a manutenção de temperaturas elevadas.

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