Depois das fortes chuvas que atingiram Araçatuba e cidades da região na terça-feira (15), o tempo deve apresentar uma mudança nos próximos dias. A quinta-feira (17) será marcada pelo predomínio de sol e poucas nuvens, mas os modelos meteorológicos indicam possibilidade de retorno das chuvas entre o fim de semana e o início da próxima semana.
Segundo o IPMet, da Unesp de Bauru, a maior parte do estado de São Paulo terá predomínio de sol e poucas nuvens nesta quinta-feira, sem previsão de chuva. Para Araçatuba, a previsão indica máxima de 30°C e umidade relativa mínima entre 40% e 50%.
A tendência muda gradualmente nos dias seguintes. Dados do Climatempo apontam possibilidade de pancadas de chuva no sábado (19) e domingo (20), além de instabilidade na segunda-feira (21). Para terça (22) e quarta-feira (23), a previsão indica aumento da possibilidade de chuva, com volumes que podem ser significativos. Porém, essas pancadas podem ocorrer depois de temperaturas elevados, onde na sefunda-feiras a máxima deve chegar a 40°C.
Previsão ainda apresenta variações
Os modelos meteorológicos apresentam diferenças na quantidade de chuva prevista. Para a quarta-feira (23), por exemplo, o Climatempo indica atualmente acumulado de aproximadamente 24,6 milímetros em Araçatuba.
A temperatura também deve oscilar bastante durante o período. A previsão atual aponta mínimas próximas dos 20°C e máximas entre a casa dos 20°C e dos 35°C, dependendo do dia.
Mesmo com a possibilidade de chuva, o calor continua sendo um dos destaques da previsão. A tendência é de períodos de temperaturas elevadas antes da entrada das áreas de instabilidade.
Calor e chuva no mesmo dia
Esse fenômeno é perfeitamente possível e tem uma explicação meteorológica: calor intenso e chuva podem ocorrer no mesmo dia, principalmente quando há bastante umidade disponível na atmosfera, muito recorrente em Araçatuba e região. O forte aquecimento da superfície aumenta a temperatura do ar e favorece a convecção, fazendo o ar quente e úmido subir; ao atingir níveis mais frios da atmosfera, o vapor d’água se condensa, formando nuvens de grande desenvolvimento vertical e podendo provocar pancadas de chuva e temporais. O CPTEC/INPE, (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), explica que a convecção envolve justamente o transporte de calor e umidade na atmosfera, enquanto o vapor d’água contribui para que o ar úmido ascenda. Assim, mesmo após uma pancada de chuva, a presença de períodos de sol pode permitir novo aquecimento da superfície e a manutenção de temperaturas elevadas.
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