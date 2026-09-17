Depois das fortes chuvas que atingiram Araçatuba e cidades da região na terça-feira (15), o tempo deve apresentar uma mudança nos próximos dias. A quinta-feira (17) será marcada pelo predomínio de sol e poucas nuvens, mas os modelos meteorológicos indicam possibilidade de retorno das chuvas entre o fim de semana e o início da próxima semana.

Segundo o IPMet, da Unesp de Bauru, a maior parte do estado de São Paulo terá predomínio de sol e poucas nuvens nesta quinta-feira, sem previsão de chuva. Para Araçatuba, a previsão indica máxima de 30°C e umidade relativa mínima entre 40% e 50%.

A tendência muda gradualmente nos dias seguintes. Dados do Climatempo apontam possibilidade de pancadas de chuva no sábado (19) e domingo (20), além de instabilidade na segunda-feira (21). Para terça (22) e quarta-feira (23), a previsão indica aumento da possibilidade de chuva, com volumes que podem ser significativos. Porém, essas pancadas podem ocorrer depois de temperaturas elevados, onde na sefunda-feiras a máxima deve chegar a 40°C.