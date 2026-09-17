Confira os velórios e sepultamentos programados para esta quinta-feira (16), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.
CLARINDO PANEGOCCIO – Araçatuba
Idade: 89 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 16/09/2026, às 15h
Sepultamento: 17/09/2026, às 9h
Local: Cemitério Saudade
EDIANA ROSSE MARTINS – Araçatuba
Idade: 49 anos
Velório: Velório municipal da Saudade
Data: 16/09/2026, às 22h
Sepultamento: 17/09/2026, às 10h
Local: Cemitério Recanto de Paz
BENILDE AMIDA DOS SANTOS – Araçatuba
Idade: 90 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 16/09/2026, às 10h30
Sepultamento: 17/09/2026, às 17h
Local: Cemitério Saudade
JOANA MARGARIDA LOPES – Araçatuba
Idade: 81 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 17/09/2026, às 9h
Sepultamento: 17/09/2026
Local: Cemitério Saudade — horário não informado
MARIA MARCIA FOLINI DE OLIVEIRA – Piacatu
Idade: 55 anos
Velório: Velório Municipal em Piacatu-SP
Data: 17/06/2026, às 6h
Sepultamento: 17/09/2026, às 13h
Local: Cemitério Municipal de Piacatu
Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.