A UBS 06 – Ângelo Mastelaro, no bairro Tijuca, em Birigui, passará a oferecer atendimento até as 22h a partir de segunda-feira (21).

Segundo a Prefeitura, a ampliação busca facilitar o acesso de moradores que têm dificuldade para procurar a unidade durante o horário convencional.

No período estendido, a UBS oferecerá consultas médicas previamente agendadas. A medida integra as ações da Secretaria Municipal de Saúde para ampliar as opções de horário na Atenção Básica.

Seis unidades até as 22h