A UBS 06 – Ângelo Mastelaro, no bairro Tijuca, em Birigui, passará a oferecer atendimento até as 22h a partir de segunda-feira (21).
Segundo a Prefeitura, a ampliação busca facilitar o acesso de moradores que têm dificuldade para procurar a unidade durante o horário convencional.
No período estendido, a UBS oferecerá consultas médicas previamente agendadas. A medida integra as ações da Secretaria Municipal de Saúde para ampliar as opções de horário na Atenção Básica.
Seis unidades até as 22h
Com a mudança, Birigui passa a ter seis UBSs funcionando em horário estendido.
Além da unidade do Tijuca, já oferecem atendimento até as 22h a UBS 01 – Cidade Jardim, UBS 02 – Jardim Toselar, UBS 09 – Santana, UBS 10 – Colinas e UBS 11 – Portal da Pérola.
Serviço
A UBS 06 – Ângelo Mastelaro fica na Rua João de Souza Suzano, 116, no bairro Tijuca. O novo horário começa na segunda-feira (21).
Informações podem ser obtidas diretamente na unidade pelo telefone (18) 3644-6447.
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