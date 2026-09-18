18 de setembro de 2026
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ATÉ MAIS TARDE

UBS do Tijuca passa a atender até as 22h em Birigui

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Unidade amplia horário a partir de segunda-feira (21) e passa a integrar grupo de seis UBSs com atendimento estendido no município
Unidade amplia horário a partir de segunda-feira (21) e passa a integrar grupo de seis UBSs com atendimento estendido no município

A UBS 06 – Ângelo Mastelaro, no bairro Tijuca, em Birigui, passará a oferecer atendimento até as 22h a partir de segunda-feira (21).

Segundo a Prefeitura, a ampliação busca facilitar o acesso de moradores que têm dificuldade para procurar a unidade durante o horário convencional.

No período estendido, a UBS oferecerá consultas médicas previamente agendadas. A medida integra as ações da Secretaria Municipal de Saúde para ampliar as opções de horário na Atenção Básica.

Seis unidades até as 22h

Com a mudança, Birigui passa a ter seis UBSs funcionando em horário estendido.

Além da unidade do Tijuca, já oferecem atendimento até as 22h a UBS 01 – Cidade Jardim, UBS 02 – Jardim Toselar, UBS 09 – Santana, UBS 10 – Colinas e UBS 11 – Portal da Pérola.

Serviço

A UBS 06 – Ângelo Mastelaro fica na Rua João de Souza Suzano, 116, no bairro Tijuca. O novo horário começa na segunda-feira (21).

Informações podem ser obtidas diretamente na unidade pelo telefone (18) 3644-6447.

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