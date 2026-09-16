A Polícia Militar prendeu, na noite desta quarta-feira (16), um homem de 32 anos suspeito de matar o próprio pai, Orivaldo Muniz Pacheco, de 74 anos, em Araçatuba.
A vítima foi encontrada com ferimentos contundentes na cabeça em uma edícula nos fundos da residência onde morava, na Rua Canjiro Takebe, no Jardim Casa Nova.
A ocorrência chegou inicialmente à Polícia Militar como encontro de cadáver. Diante dos ferimentos apresentados pela vítima, a Polícia Civil e a perícia foram acionadas para investigar o caso como possível homicídio.
Segundo o boletim de ocorrência, não havia sinais de arrombamento ou invasão nem indícios de furto. Uma televisão danificada foi encontrada no imóvel.
Mãe encontrou sangue sendo lavado
Segundo o delegado plantonista Leandro Valera Ravagnani, a esposa da vítima havia passado a noite anterior fora de casa para cuidar da mãe, que é acamada.
Ao retornar, ela estranhou a ausência do marido, embora os pertences dele permanecessem na residência. Conforme o boletim de ocorrência, chegou a procurar informações no Pronto-Socorro Municipal, mas não o encontrou.
Posteriormente, a mulher encontrou o filho lavando sangue no quintal. Questionado, ele teria afirmado que o sangue era dele e que havia se machucado.
Ainda segundo o registro policial, em determinado momento o filho disse à mãe que a amava e informou que o pai estava morto no quarto dos fundos. Em seguida, deixou a residência.
A mulher foi até o cômodo e encontrou o marido ensanguentado. A Polícia Militar foi acionada e o Samu constatou a morte.
Polícia apura histórico de conflitos
De acordo com Ravagnani, a apuração inicial identificou registros anteriores envolvendo relatos de ameaças e agressões do filho contra o pai.
O delegado também informou que pai e filho mantinham discussões relacionadas ao possível uso de drogas pelo investigado.
Uma vizinha relatou à polícia ter ouvido discussões na residência durante a noite anterior. Imagens de câmeras de segurança também deverão ser analisadas durante a investigação.
Suspeito é encontrado no São José
Após o atendimento da ocorrência, a Polícia Militar compartilhou a fotografia e as características do investigado com equipes que patrulhavam a cidade.
Durante a noite, policiais localizaram o homem no bairro São José.
Segundo o capitão Marcelo Spina, ele vestia as mesmas roupas descritas anteriormente pela mãe e carregava objetos que, conforme relato dela, havia retirado da residência.
O homem foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes.
De acordo com Spina, o suspeito confessou o crime aos policiais durante a abordagem, mas não informou a motivação.
Objeto utilizado ainda é desconhecido
A polícia ainda não determinou qual objeto provocou os ferimentos encontrados na vítima.
Segundo Ravagnani, nenhum instrumento que pudesse ser relacionado ao homicídio foi encontrado durante os trabalhos no imóvel.
Informações preliminares mencionadas pela Polícia Militar indicavam a possibilidade de uma panela ter sido utilizada, mas essa hipótese ainda não havia sido confirmada pela perícia.
O corpo de Orivaldo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). A perícia e o exame necroscópico deverão auxiliar na identificação do instrumento utilizado e na reconstrução da dinâmica do crime.
A Polícia Civil prossegue com as investigações.
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