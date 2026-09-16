A Polícia Militar prendeu, na noite desta quarta-feira (16), um homem de 32 anos suspeito de matar o próprio pai, Orivaldo Muniz Pacheco, de 74 anos, em Araçatuba.

A vítima foi encontrada com ferimentos contundentes na cabeça em uma edícula nos fundos da residência onde morava, na Rua Canjiro Takebe, no Jardim Casa Nova.

A ocorrência chegou inicialmente à Polícia Militar como encontro de cadáver. Diante dos ferimentos apresentados pela vítima, a Polícia Civil e a perícia foram acionadas para investigar o caso como possível homicídio.