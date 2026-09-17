A Polícia Civil de Guararapes realizou nesta quinta-feira (17) uma operação de fiscalização em estabelecimentos que comercializam produtos de origem animal. A ação resultou na apreensão de aproximadamente 450 quilos de carnes e produtos cárneos em situação irregular.

A fiscalização contou com a participação da Vigilância Sanitária e de médicos-veterinários do município e verificou a procedência das mercadorias, condições de armazenamento e conservação, prazos de validade e regularidade da comercialização.

A operação também está relacionada à investigação de furtos de gado registrados recentemente em Guararapes. A Polícia Civil apura quem são os responsáveis pelos crimes e qual teria sido a destinação dos animais furtados.

Produtos sem comprovação de origem