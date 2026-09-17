A Polícia Civil de Guararapes realizou nesta quinta-feira (17) uma operação de fiscalização em estabelecimentos que comercializam produtos de origem animal. A ação resultou na apreensão de aproximadamente 450 quilos de carnes e produtos cárneos em situação irregular.
A fiscalização contou com a participação da Vigilância Sanitária e de médicos-veterinários do município e verificou a procedência das mercadorias, condições de armazenamento e conservação, prazos de validade e regularidade da comercialização.
A operação também está relacionada à investigação de furtos de gado registrados recentemente em Guararapes. A Polícia Civil apura quem são os responsáveis pelos crimes e qual teria sido a destinação dos animais furtados.
Produtos sem comprovação de origem
Em um dos estabelecimentos fiscalizados, os agentes encontraram carnes fracionadas sem documentação fiscal que comprovasse a procedência, produtos com prazo de validade vencido e outras mercadorias consideradas impróprias para consumo pela fiscalização sanitária.
Entre os produtos apreendidos estava um material cárneo com características que levantaram a suspeita de que pudesse ser proveniente de animal silvestre.
Como não foi possível determinar a origem por análise visual, o material foi encaminhado para exame pericial.
Os produtos considerados impróprios para consumo foram destinados à destruição, segundo a Polícia Civil.
Furto de gado é investigado
A Polícia Civil prossegue com as investigações sobre os furtos de gado e realiza diligências para identificar os envolvidos e apurar a destinação dos animais.
Os investigadores também verificam se produtos provenientes dos furtos podem ter chegado ao comércio local.
Novas fiscalizações poderão ser realizadas conforme o avanço das investigações.
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