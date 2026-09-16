Confira os velórios e sepultamentos programados para esta quarta-feira (16), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.
NEUSA BENANTE FIOROTO – Araçatuba
Idade: 84 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 15/09/2026
Sepultamento: 16/09/2026, às 14h
Local: Cemitério Saudade
JACYRA CECILIO BATISTA – Araçatuba
Idade: 90 anos
Velório: Capela Cardassi da AvenidaPrestes Maia
Data: 16/09/2026, às 8h
Sepultamento: 16/09/2026, às 15h
Local: Cemitério Recanto de Paz
ALICE INÊS MAZINI – Araçatuba
Idade: 82 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 16/09/2026, às 7h30
Sepultamento: 16/09/2026, às 16h
Local: Cemitério Saudade
VINICIUS RENAN DE ALMEIDA MANOEL – Araçatuba
Idade: 31 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 16/09/2026, às 6h
Sepultamento: 16/09/2026, às 17h
Local: Cemitério Recanto de Paz
CLARINDO PANEGÓCIO – Araçatuba
Idade: 89 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 16/09/2026 – horário indefinido
Sepultamento: 16/09/2026 – horário indefinido
Local: Cemitério Saudade
Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.
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