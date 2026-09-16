16 de setembro de 2026
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OBITUÁRIO

Veja o obituário desta quarta-feira (16) em Araçatuba e região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Confira os velórios e sepultamentos programados para esta quarta-feira (16)
Confira os velórios e sepultamentos programados para esta quarta-feira (16)

Confira os velórios e sepultamentos programados para esta quarta-feira (16), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.

NEUSA BENANTE FIOROTO – Araçatuba
Idade: 84 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 15/09/2026
Sepultamento: 16/09/2026, às 14h
Local: Cemitério Saudade

JACYRA CECILIO BATISTA – Araçatuba
Idade: 90 anos
Velório: Capela Cardassi da AvenidaPrestes Maia
Data: 16/09/2026, às 8h
Sepultamento: 16/09/2026, às 15h
Local: Cemitério Recanto de Paz

ALICE INÊS MAZINI – Araçatuba
Idade: 82 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 16/09/2026, às 7h30
Sepultamento: 16/09/2026, às 16h
Local: Cemitério Saudade

VINICIUS RENAN DE ALMEIDA MANOEL – Araçatuba
Idade: 31 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 16/09/2026, às 6h
Sepultamento: 16/09/2026, às 17h
Local: Cemitério Recanto de Paz

CLARINDO PANEGÓCIO – Araçatuba
Idade: 89 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 16/09/2026 – horário indefinido
Sepultamento: 16/09/2026 – horário indefinido
Local: Cemitério Saudade

Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.

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