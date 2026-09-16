Confira os velórios e sepultamentos programados para esta quarta-feira (16), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.

NEUSA BENANTE FIOROTO – Araçatuba

Idade: 84 anos

Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia

Data: 15/09/2026

Sepultamento: 16/09/2026, às 14h

Local: Cemitério Saudade