16 de setembro de 2026
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SUSTO NA PRAINHA

Sucuri é capturada em aguapés na prainha de Buritama

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Cobra foi encontrada entre aguapés às margens do Rio Tietê
Cobra foi encontrada entre aguapés às margens do Rio Tietê

Uma sucuri de aproximadamente 3,5 metros foi capturada na tarde desta terça-feira (15) no Parque Turístico João Simão Garcia, conhecido como Prainha, em Buritama.

O animal foi encontrado às margens do Rio Tietê, entre aguapés. Crianças que estavam próximas ao local perceberam a presença da cobra e avisaram os responsáveis pelo parque.

Uma equipe da Brigada Municipal de Buritama foi acionada para realizar a captura. Após ser retirada do local com segurança, a sucuri foi devolvida à natureza em um córrego conhecido como Palmeirinha.

Sucuris

A sucuri é uma serpente de grande porte, não peçonhenta e encontrada principalmente em ambientes próximos à água, como rios, córregos, lagoas e áreas alagadas. Apesar do tamanho, o animal geralmente evita o contato com seres humanos e não deve ser provocado ou manipulado.

Ao encontrar uma cobra, a orientação é manter distância, não tentar capturar ou matar o animal e afastar crianças e animais domésticos. A recomendação é acionar equipes especializadas para fazer a retirada e o encaminhamento adequado da serpente.

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