Uma sucuri de aproximadamente 3,5 metros foi capturada na tarde desta terça-feira (15) no Parque Turístico João Simão Garcia, conhecido como Prainha, em Buritama.
O animal foi encontrado às margens do Rio Tietê, entre aguapés. Crianças que estavam próximas ao local perceberam a presença da cobra e avisaram os responsáveis pelo parque.
Uma equipe da Brigada Municipal de Buritama foi acionada para realizar a captura. Após ser retirada do local com segurança, a sucuri foi devolvida à natureza em um córrego conhecido como Palmeirinha.
Sucuris
A sucuri é uma serpente de grande porte, não peçonhenta e encontrada principalmente em ambientes próximos à água, como rios, córregos, lagoas e áreas alagadas. Apesar do tamanho, o animal geralmente evita o contato com seres humanos e não deve ser provocado ou manipulado.
Ao encontrar uma cobra, a orientação é manter distância, não tentar capturar ou matar o animal e afastar crianças e animais domésticos. A recomendação é acionar equipes especializadas para fazer a retirada e o encaminhamento adequado da serpente.
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