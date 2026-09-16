Uma sucuri de aproximadamente 3,5 metros foi capturada na tarde desta terça-feira (15) no Parque Turístico João Simão Garcia, conhecido como Prainha, em Buritama.

O animal foi encontrado às margens do Rio Tietê, entre aguapés. Crianças que estavam próximas ao local perceberam a presença da cobra e avisaram os responsáveis pelo parque.

Uma equipe da Brigada Municipal de Buritama foi acionada para realizar a captura. Após ser retirada do local com segurança, a sucuri foi devolvida à natureza em um córrego conhecido como Palmeirinha.

Sucuris