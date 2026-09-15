Um homem de 37 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (15), em Glicério, após uma ocorrência envolvendo ameaças contra o próprio pai, resistência à abordagem policial e danos a uma viatura da Polícia Militar.

O caso ocorreu em um condomínio residencial localizado na estrada vicinal Glicério/Juritis.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a um desentendimento familiar. No local, o pai relatou que o filho apresentava comportamento agressivo e teria feito ameaças de morte contra ele e a mãe do investigado.