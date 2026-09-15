15 de setembro de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso após ameaçar pai e danificar viatura em Glicério

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação | Imagem ilustrativa
Polícia Militar atendeu a ocorrência que terminou com a prisão de um homem de 37 anos em Glicério
Polícia Militar atendeu a ocorrência que terminou com a prisão de um homem de 37 anos em Glicério

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (15), em Glicério, após uma ocorrência envolvendo ameaças contra o próprio pai, resistência à abordagem policial e danos a uma viatura da Polícia Militar.

O caso ocorreu em um condomínio residencial localizado na estrada vicinal Glicério/Juritis.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a um desentendimento familiar. No local, o pai relatou que o filho apresentava comportamento agressivo e teria feito ameaças de morte contra ele e a mãe do investigado.

O pai também afirmou à polícia que episódios de agressividade já vinham ocorrendo e que temeu pela própria segurança. Ele manifestou interesse em representar criminalmente pelas ameaças.

Resistência à abordagem

Durante a intervenção, conforme o registro policial, o homem teria se recusado a cumprir as determinações da equipe e resistido à abordagem.

Segundo os policiais, ele tentou atingir os agentes com socos e chutes e também teria feito ameaças contra a equipe.

Os policiais utilizaram força física e algemas para contê-lo.

Viatura foi danificada

Depois de ser colocado no compartimento destinado a presos da viatura, o homem teria continuado alterado.

De acordo com o relato policial, ele desferiu chutes e uma cabeçada contra o vidro lateral do compartimento, provocando danos ao veículo.

Antes de ser levado à Delegacia de Polícia, o homem recebeu atendimento médico na UBS (Unidade Básica de Saúde) de Glicério.

Segundo o registro, ele apresentava ferimentos ocorridos durante a resistência à prisão.

A ocorrência foi acompanhada de registros fotográficos dos danos na viatura, que também foi submetida à perícia.

Prisão em flagrante

Após a apresentação da ocorrência, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante do homem de 37 anos.

Segundo o registro policial, ele foi indiciado por dano contra o patrimônio público, ameaça, resistência e desacato.

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