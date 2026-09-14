As funerárias e os serviços funerários de Araçatuba e Birigui divulgaram a programação de velórios e sepultamentos. As informações incluem nome, idade, local do velório e horário previsto para o sepultamento.
Araçatuba
NILVADO GUERRA – 82 anos
Velório: Capela Cardassi Saudade
Data: 13/09/2026, às 14h
Sepultamento: 14/09/2026, às 14h
Local: Cemitério Jardim da Luz
LINDINAUVA DA SILVA GANDRA – 62 anos
Velório: Capela Cardassi Saudade
Data: 13/09/2026, às 23h
Sepultamento: 14/09/2026, às 17h
Local: Cemitério Jardim da Luz
EDNA FELICIANO DA COSTA – 72 anos
Velório: Capela Cardassi Saudade
Data: 14/09/2026, às 10h30
Sepultamento: 15/09/2026, às 8h
Local: Cemitério Jardim da Luz
Birigui
ALZIRA FLAMESQUI LEAL – 90 anos
Velório: 14/09/2026, às 13h
Sepultamento direto: 14/09/2026, às 13h
Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui.
MIRIAN NARVAZ GENARO – 59 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data: 14/09/2026, às 9h30
Sepultamento: 14/09/2026, às 16h
Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui.
As informações podem sofrer alterações conforme novas atualizações fornecidas pelas funerárias e serviços funerários.
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