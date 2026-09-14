14 de setembro de 2026
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OBITUÁRIO

Confira os velórios e sepultamentos em Araçatuba e Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

As funerárias e os serviços funerários de Araçatuba e Birigui divulgaram a programação de velórios e sepultamentos. As informações incluem nome, idade, local do velório e horário previsto para o sepultamento.

Araçatuba

NILVADO GUERRA – 82 anos
Velório: Capela Cardassi Saudade
Data: 13/09/2026, às 14h
Sepultamento: 14/09/2026, às 14h
Local: Cemitério Jardim da Luz

LINDINAUVA DA SILVA GANDRA – 62 anos
Velório: Capela Cardassi Saudade
Data: 13/09/2026, às 23h
Sepultamento: 14/09/2026, às 17h
Local: Cemitério Jardim da Luz

EDNA FELICIANO DA COSTA – 72 anos
Velório: Capela Cardassi Saudade
Data: 14/09/2026, às 10h30
Sepultamento: 15/09/2026, às 8h
Local: Cemitério Jardim da Luz

Birigui

ALZIRA FLAMESQUI LEAL – 90 anos
Velório: 14/09/2026, às 13h
Sepultamento direto: 14/09/2026, às 13h
Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui.

MIRIAN NARVAZ GENARO – 59 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data: 14/09/2026, às 9h30
Sepultamento: 14/09/2026, às 16h
Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui.

As informações podem sofrer alterações conforme novas atualizações fornecidas pelas funerárias e serviços funerários.

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