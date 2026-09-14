As funerárias e os serviços funerários de Araçatuba e Birigui divulgaram a programação de velórios e sepultamentos. As informações incluem nome, idade, local do velório e horário previsto para o sepultamento.

Araçatuba

NILVADO GUERRA – 82 anos

Velório: Capela Cardassi Saudade

Data: 13/09/2026, às 14h

Sepultamento: 14/09/2026, às 14h

Local: Cemitério Jardim da Luz

LINDINAUVA DA SILVA GANDRA – 62 anos

Velório: Capela Cardassi Saudade

Data: 13/09/2026, às 23h

Sepultamento: 14/09/2026, às 17h

Local: Cemitério Jardim da Luz