15 de setembro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
INVESTIGAÇÃO

Entregador de Araçatuba é investigado após sumiço de 12 marmitas

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo
A Polícia Civil determinou diligências junto à empresa responsável pela entrega para identificar o responsável pela corrida e mais dados para investigação
A Polícia Civil determinou diligências junto à empresa responsável pela entrega para identificar o responsável pela corrida e mais dados para investigação

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de 12 marmitas durante uma entrega por aplicativo em Araçatuba. O caso ocorreu na manhã de domingo (14) e foi registrado, inicialmente, como possível apropriação indébita.

Segundo o boletim de ocorrência, a comerciante acionou o serviço de entregas após receber o pedido de uma cliente. Um motociclista retirou as 12 marmitas, porém elas não chegaram ao endereço indicado.

Polícia investiga o caso

Conforme o registro policial, o aplicativo apresentava o entregador com um nome. No entanto, o comprovante do pagamento da corrida via Pix indicou o de outra pessoa.

Por isso, a Polícia Civil determinou diligências junto à empresa responsável pela entrega para identificar o responsável pela corrida e mais dados para investigação. Além disso, os investigadores devem buscar imagens de câmeras de segurança.

A comerciante também relatou um episódio anterior semelhante. A polícia informou que a classificação como apropriação indébita é provisória e poderá mudar conforme o avanço da investigação.

 

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários