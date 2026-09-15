A Polícia Civil investiga o desaparecimento de 12 marmitas durante uma entrega por aplicativo em Araçatuba. O caso ocorreu na manhã de domingo (14) e foi registrado, inicialmente, como possível apropriação indébita.

Segundo o boletim de ocorrência, a comerciante acionou o serviço de entregas após receber o pedido de uma cliente. Um motociclista retirou as 12 marmitas, porém elas não chegaram ao endereço indicado.

Polícia investiga o caso

Conforme o registro policial, o aplicativo apresentava o entregador com um nome. No entanto, o comprovante do pagamento da corrida via Pix indicou o de outra pessoa.