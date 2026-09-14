A Polícia Civil prendeu quatro investigados durante a Operação Prazo Final, deflagrada na manhã desta segunda-feira (14), em Araçatuba. A investigação apura crimes de agiotagem, extorsão, roubo, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Segundo a polícia, mais de 20 vítimas já foram identificadas e o prejuízo estimado chega a R$ 300 mil.

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) cumpriu quatro mandados de prisão temporária e nove de busca e apreensão. A operação mobilizou 36 policiais civis, divididos em nove equipes.