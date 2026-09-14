A Polícia Civil de Araçatuba deflagrou, nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (14), a Operação “Prazo Final”, em Araçatuba. A ação terminou com a prisão temporária dos quatro investigados alvos das ordens judiciais e o cumprimento de nove mandados de busca e apreensão.
A ofensiva foi desencadeada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG), vinculada à Deic do Deinter-10, e é resultado de investigações relacionadas, segundo a Polícia Civil, a crimes de extorsão, roubo, associação criminosa, usura — conhecida popularmente como agiotagem — e lavagem de dinheiro.
Para o cumprimento simultâneo das medidas judiciais, foram mobilizados 36 policiais civis, distribuídos em nove equipes, com quatro agentes em cada grupo. As diligências ocorreram no âmbito de dois inquéritos policiais conduzidos pela corporação.
Durante as buscas, os policiais apreenderam seis aparelhos celulares, cerca de R$ 350 em dinheiro e anotações que, de acordo com a Polícia Civil, possuem relação com a investigação sobre a prática de agiotagem.
Todo o material recolhido será submetido à análise da equipe de investigação. As diligências continuam para o completo esclarecimento dos fatos, a individualização das condutas investigadas e a identificação de possíveis outros envolvidos.
A operação recebeu o nome de “Prazo Final” e, conforme a Polícia Civil, representa mais uma etapa das investigações conduzidas pela DIG/Deic de Araçatuba.
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