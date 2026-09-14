A previsão do tempo em Araçatuba aponta uma semana de variação nas temperaturas e períodos de chuva entre esta segunda-feira (14) e domingo (20). Segundo dados da Defesa Civil do Estado de São Paulo, em parceria com o Climatempo, os termômetros devem variar entre 13°C e 32°C ao longo do período.

A semana começa com muita chuva. Depois, o tempo fica mais firme entre terça (15) e sexta-feira (18). No entanto, as pancadas retornam no fim de semana, com previsão de até 16 milímetros no domingo.

Segunda-feira de muita chuva em Araçatuba

Nesta segunda-feira (14), chove desde as primeiras horas da manhã. Dados da Agência de Águas do Estado de São Paulo até às 14h já havia chovido 37 milímetros na cidade nas últimas 24 horas. A temperatura varia entre 17°C e 22°C.