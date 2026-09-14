14 de setembro de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Após chuva forte, Araçatuba terá calor de até 32°C na semana

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem ilustrativa
Nesta segunda-feira (14), chove desde as primeiras horas da manhã. Dados da Agência de Águas do Estado de São Paulo até às 14h já havia chovido 37 milímetros na cidade nas últimas 24 horas
Nesta segunda-feira (14), chove desde as primeiras horas da manhã. Dados da Agência de Águas do Estado de São Paulo até às 14h já havia chovido 37 milímetros na cidade nas últimas 24 horas

A previsão do tempo em Araçatuba aponta uma semana de variação nas temperaturas e períodos de chuva entre esta segunda-feira (14) e domingo (20). Segundo dados da Defesa Civil do Estado de São Paulo, em parceria com o Climatempo, os termômetros devem variar entre 13°C e 32°C ao longo do período.

A semana começa com muita chuva. Depois, o tempo fica mais firme entre terça (15) e sexta-feira (18). No entanto, as pancadas retornam no fim de semana, com previsão de até 16 milímetros no domingo.

Segunda-feira de muita chuva em Araçatuba

Nesta segunda-feira (14), chove desde as primeiras horas da manhã. Dados da Agência de Águas do Estado de São Paulo até às 14h já havia chovido 37 milímetros na cidade nas últimas 24 horas. A temperatura varia entre 17°C e 22°C.

Na terça-feira (15), o sol aparece entre muitas nuvens, mas ainda há previsão de pancadas de chuva durante a tarde e à noite. O volume previsto é de 5 milímetros, enquanto as temperaturas ficam entre 17°C e 24°C.

Tempo firma e temperatura sobe

Na quarta-feira (16), a chuva dá uma trégua. O dia terá sol e aumento de nuvens durante a tarde, com mínima de 16°C e máxima de 27°C.

Já na quinta-feira (17), a previsão indica sol durante todo o dia e tempo aberto também à noite. Os termômetros variam entre 16°C e 28°C, sem previsão de chuva.

Na sexta-feira (18), o calor aumenta e a máxima pode chegar aos 32°C. Apesar da presença de muitas nuvens e períodos de céu nublado, não há previsão de chuva. A mínima será de 17°C.

Chuva retorna no fim de semana

No sábado (19), o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia. À noite, porém, há previsão de pancadas de chuva, com acumulado estimado em 4 milímetros. A temperatura varia entre 21°C e 30°C.

Por fim, o domingo (20) deve ser de sol entre algumas nuvens, mas com chuva rápida durante o dia e também à noite. A previsão aponta 25 milímetros de chuva, o maior volume previsto após esta segunda-feira. Os termômetros devem variar entre 21°C e 31°C.

Assim, depois do início de semana chuvoso, Araçatuba terá alguns dias de tempo mais firme e temperaturas em elevação. A instabilidade, contudo, volta a ganhar força durante o fim de semana.

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