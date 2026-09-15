A alta procura pelo Universo UniSALESIANO 2026 levou a Instituição a preparar uma programação ainda mais especial para receber os estudantes de Araçatuba e região nos dias 17 e 18 de setembro. Com mais de 3 mil participantes já inscritos, o evento terá atividades diferenciadas e experiências que prometem surpreender os jovens durante a visita ao câmpus.

O UniSALESIANO aposta em uma programação que vai além da apresentação dos cursos de graduação. A proposta é proporcionar aos alunos um contato próximo com a realidade universitária, utilizando inovação, tecnologia, estrutura física e a experiência de professores e acadêmicos para apresentar as diferentes possibilidades de formação profissional.

O Universo UniSALESIANO também representa uma oportunidade para que os jovens reflitam sobre seus sonhos e interesses. Para muitos estudantes, especialmente aqueles que estão próximos de concluir o Ensino Médio, a escolha profissional pode gerar dúvidas e inseguranças.

De acordo com o Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. André Ornellas, o papel da Instituição é justamente oferecer elementos que contribuam para que esse processo seja mais consciente. “Estamos aqui para ajudar o jovem, apresentando a realidade de cada curso com o objetivo de despertar o interesse e, principalmente, contribuir para que ele consiga enxergar possibilidades para o seu futuro”, afirmou.

Vocação

Segundo o Pró-Reitor, mais do que apresentar profissões, o evento busca ajudar cada estudante a descobrir sua própria vocação e a transformar sonhos em possibilidades concretas. “Como dizia Dom Bosco: é preciso acreditar no sonho. E nós queremos oferecer condições para que esse sonho possa ser construído. Para isso, estamos munidos de tecnologia, inovação, estrutura física, professores e toda a capacidade da nossa comunidade acadêmica”, explicou.

A programação também será marcada pelos valores que fazem parte da identidade do UniSALESIANO. Para Ornellas, a formação oferecida pela Instituição envolve não apenas a preparação para o mercado de trabalho, mas também princípios e valores que são importantes para os estudantes e suas famílias. “Além da qualidade acadêmica, temos princípios e valores que fazem parte da nossa identidade. Somos uma Instituição com nota máxima, 5, no MEC, e temos uma estrutura preparada para receber esses jovens e ajudá-los nesse momento tão importante. Queremos que eles conheçam não apenas os cursos, mas também o ambiente em que poderão construir sua formação”, destacou.

Alta procura

O crescimento no número de participantes é um dos principais indicativos da expectativa para a edição de 2026. Em 2025, cerca de 1,8 mil estudantes de 28 escolas participaram do Universo UniSALESIANO. Neste ano, o número de inscritos já ultrapassa 3 mil. Para o Pró-Reitor, a procura demonstra que as escolas e as famílias reconhecem a importância de proporcionar aos jovens experiências que os ajudem a tomar decisões sobre o futuro. “O número de participantes mostra a confiança que as escolas e as famílias depositam no UniSALESIANO”, completou.

A programação dos dias 17 e 18 de setembro foi pensada para que os estudantes tenham uma experiência dinâmica e diferente. Ao longo da visita, eles poderão conhecer espaços da Instituição, cursos, laboratórios e atividades acadêmicas, além de participar de ações especialmente preparadas para o evento.

E há ainda uma novidade que a Instituição prefere manter em segredo por enquanto. Uma experiência especial será preparada para os participantes, criando um elemento de surpresa durante o Universo UniSALESIANO. A expectativa é que, além de conhecer uma universidade, os estudantes saiam do evento com novas ideias sobre o futuro, mais informações sobre as profissões e, principalmente, com a possibilidade de enxergar novos caminhos para realizar seus sonhos.