Um motorista de 41 anos foi preso após um acidente de trânsito sob suspeita de embriaguez na noite deste sábado (12), na rodovia Elyéser Montenegro Magalhães (SP-463), em Araçatuba. A colisão ocorreu por volta das 19h30, no quilômetro 57, no sentido Santo Antônio do Aracanguá/Araçatuba.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem dirigia um Fiat Cronos quando atingiu a traseira de uma Fiat Strada. Após a batida, o Cronos saiu da pista e atingiu um barranco.

O motorista da Strada, de 47 anos, e uma passageira, de 54, receberam atendimento e seguiram para a Santa Casa de Araçatuba. Conforme o registro policial, ele apresentava ferimento na cabeça, enquanto ela relatava dores na região do tórax. Ambos estavam conscientes.

Policiais relataram sinais de alteração