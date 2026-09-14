Um motorista de 41 anos foi preso após um acidente de trânsito sob suspeita de embriaguez na noite deste sábado (12), na rodovia Elyéser Montenegro Magalhães (SP-463), em Araçatuba. A colisão ocorreu por volta das 19h30, no quilômetro 57, no sentido Santo Antônio do Aracanguá/Araçatuba.
Segundo o boletim de ocorrência, o homem dirigia um Fiat Cronos quando atingiu a traseira de uma Fiat Strada. Após a batida, o Cronos saiu da pista e atingiu um barranco.
O motorista da Strada, de 47 anos, e uma passageira, de 54, receberam atendimento e seguiram para a Santa Casa de Araçatuba. Conforme o registro policial, ele apresentava ferimento na cabeça, enquanto ela relatava dores na região do tórax. Ambos estavam conscientes.
Policiais relataram sinais de alteração
De acordo com o BO, policiais militares rodoviários relataram que o condutor do Cronos apresentava sinais indicativos de alteração da capacidade psicomotora, como olhos avermelhados, odor etílico, fala pastosa e comportamento disperso.
Ainda segundo o registro, ele teria recusado o teste do etilômetro e afirmado que faria apenas exame hematológico. O motorista também recebeu atendimento médico após reclamar de dores e apresentou lesão em um dos dedos do pé.
Em depoimento, porém, o homem negou ter ingerido bebida alcoólica ou qualquer substância psicoativa. Além disso, declarou que não estava com a capacidade psicomotora alterada no momento do acidente. Ele também afirmou que teria aceitado fazer o teste do etilômetro caso os policiais o tivessem oferecido.
Polícia Civil ratificou prisão em flagrante
Diante dos elementos apresentados pelos policiais rodoviários, a Polícia Civil ratificou a prisão em flagrante pelos delitos de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O motorista permaneceu à disposição da Justiça.
Apesar do enquadramento registrado no boletim, o caso é tratado como suspeita de embriaguez, já que o motorista negou o consumo de álcool e não realizou o teste do etilômetro.
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