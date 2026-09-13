Estive no supermercado, como estou quase todos os dias. Eu me lembrei dos preços das mercadorias no tempo do governo Bolsonaro. Até pé de frango se comprava para não se comer sem mistura. Lá na região Norte, os pobres avançavam avidamente em monte de ossos. Houve greve dos caminhoneiros, faltavam mercadorias nas gôndolas. Sem falar da pandemia que Bolsonaro não soube administrar. Ria dos doentes. Foi um governo do absurdo, do sofrimento. Não posso querer a volta de um governo assim, de milicianos cariocas. Eu me amo, não sou masoquista.

A coisa mais fácil era comprar armas. As mulheres estão pagando hoje o preço com o feminicídio. Governo do Lula é cheio de providências, não deixa a peteca cair, nem mesmo a guerra inventada por Trump abalou o homem. O presidente norte-americano roncava grosso, Lula chamava-o para conversar.

Os bolsonaristas são monarquistas. O filho sucede o pai. Pôs o filho bobo para ser candidato. Os partidários dele ficam desesperados. Se numa roda de conversa alguém fica falando que nada está bom, o cara é bolsonarista, distribuindo o pessimismo graciosamente. Deixe esse cara falando sozinho, conversa para boi dormir.

Não existe nada imutável