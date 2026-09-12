Motoristas que circularem por Araçatuba neste fim de semana deverão ficar atentos a interdições temporárias em diferentes pontos da cidade. Ao menos oito trechos de vias públicas terão bloqueios devido à realização de festas comunitárias, eventos religiosos e atividades culturais.
As alterações começam neste sábado (12). No bairro Engenheiro Taveira, as ruas Minas Gerais e São Paulo ficarão interditadas das 12h às 23h para a Festa da Primavera.
Também no sábado, haverá bloqueios em outros pontos. A Rua Vasco da Gama, no bairro Jussara, será interditada das 18h às 23h. Já o cruzamento das ruas São Leopoldo e Vicente Celestino terá restrição das 19h às 23h.
Ainda no Jussara, a Rua Aparecido Romano terá interdição parcial entre 14h e 22h. No bairro Santana, a Rua Dona Ida ficará bloqueada das 18h às 22h.
No bairro Paraíso, as ruas Jorge Quintiliano e São Luís já estão interditadas e permanecerão com restrições até domingo (13), devido à realização da tradicional Quermesse do Paraíso.
A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana orienta os motoristas a reduzirem a velocidade e redobrarem a atenção nas regiões com eventos. A recomendação é utilizar rotas alternativas sempre que possível durante os períodos de interdição.
Segundo a pasta, os bloqueios são temporários e foram planejados para garantir a segurança de moradores, participantes das atividades e demais usuários das vias.
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