Motoristas que circularem por Araçatuba neste fim de semana deverão ficar atentos a interdições temporárias em diferentes pontos da cidade. Ao menos oito trechos de vias públicas terão bloqueios devido à realização de festas comunitárias, eventos religiosos e atividades culturais.

As alterações começam neste sábado (12). No bairro Engenheiro Taveira, as ruas Minas Gerais e São Paulo ficarão interditadas das 12h às 23h para a Festa da Primavera.

Também no sábado, haverá bloqueios em outros pontos. A Rua Vasco da Gama, no bairro Jussara, será interditada das 18h às 23h. Já o cruzamento das ruas São Leopoldo e Vicente Celestino terá restrição das 19h às 23h.