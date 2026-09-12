Confira os velórios e sepultamentos programados para este Sábado (12), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.
MANOEL RODRIGUES ARAÚJO– Araçatuba
Idade: 86 anos
Local do velório: Capela Jardim da Luz
Data e horário do velório: 11/09/2026, às 18h00
Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz
Horário previsto para o sepultamento: 12/09/2026, às 09h
NILTON FERREIRA DO NASCIMENTO– Araçatuba
Idade: 61 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data e horário do velório: 12/09/2026, à 7h30
Local do sepultamento: Cemitério Saudades
Horário previsto para o sepultamento: 12/09/2026, às 16h30
MARTINS DA SILVA – Birigui
Idade: 67 anos
Local do velório: Capela Cardassi de Birigui
Data e horário do velório: 12/09/2026, às 07h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 12/09/2026, às 16h
HENRIQUE GARCIA– Birigui
Idade: 29 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu
Data e horário do velório: 11/09/2026, às 20h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 12/09/2026, às 10h
MARILI REGINA STAFF– Coroados
Idade: 55 anos
Local do velório: Velório Municipal de Coroados
Data e horário do velório: 11/09/2026, às 20h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Coroados
Horário previsto para o sepultamento: 12/09/2026, às 16h
Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.
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