12 de setembro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
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OBITUÁRIO

Veja o obituário deste sábado (11) em Araçatuba e região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Confira os velórios e sepultamentos programados para este Sábado (12)
Confira os velórios e sepultamentos programados para este Sábado (12)

Confira os velórios e sepultamentos programados para este Sábado (12), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.

MANOEL RODRIGUES ARAÚJO– Araçatuba

Idade: 86 anos

Local do velório: Capela Jardim da Luz

Data e horário do velório: 11/09/2026, às 18h00

Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz

Horário previsto para o sepultamento: 12/09/2026, às 09h

NILTON FERREIRA DO NASCIMENTO– Araçatuba

Idade: 61 anos

Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia 

Data e horário do velório: 12/09/2026, à 7h30

Local do sepultamento: Cemitério Saudades

Horário previsto para o sepultamento: 12/09/2026, às 16h30

MARTINS DA SILVA – Birigui 

Idade: 67 anos

Local do velório: Capela Cardassi de Birigui

Data e horário do velório: 12/09/2026, às 07h

Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui

Horário previsto para o sepultamento: 12/09/2026, às 16h

HENRIQUE GARCIA– Birigui

Idade: 29 anos

Local do velório: Memorial São Judas Tadeu

Data e horário do velório: 11/09/2026, às 20h

Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui

Horário previsto para o sepultamento: 12/09/2026, às 10h

MARILI REGINA STAFF– Coroados

Idade: 55 anos

Local do velório: Velório Municipal de Coroados

Data e horário do velório: 11/09/2026, às 20h

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Coroados 

Horário previsto para o sepultamento: 12/09/2026, às 16h

Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.

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