Confira os velórios e sepultamentos programados para este domingo (13), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.
LAURA DOS ANJOS – Araçatuba
Idade: 91 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data e horário do velório: 13/09/2026, às 08h51
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 13/09/2026, às 17h
IVANILDE BEZERRA DE LIMA – Araçatuba
Idade: 76 anos
Local do velório: Memorial Laluce
Data e horário do velório: 12/09/2026, às 10h03
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 13/09/2026, às 9h
VALENTIN MAXIMIANO – Cafelândia
Idade: 76 anos
Local do velório: Velório Municipal de Cafelândia
Data e horário do velório: 12/09/2026
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cafelândia
Horário previsto para o sepultamento: 13/09/2026, às 9h
RAPHAEL THALES DE AVELLAR GOMES DA SILVA – Birigui
Idade: 37 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu – Birigui
Data e horário do velório: 12/09/2026, às 15h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação – Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 13/09/2026, às 13h
CLARICE MACHADO VIEIRA – Birigui
Idade: 82 anos
Local do velório: Capela Bom Pastor (Sala 6) – Birigui
Data e horário do velório: 12/09/2026, às 12h30
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação – Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 13/09/2026, às 9h
Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.
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