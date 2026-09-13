13 de setembro de 2026
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OBITUÁRIO

Veja o obituário deste domingo (13) em Araçatuba e região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Confira os velórios e sepultamentos programados para este domingo (13)
Confira os velórios e sepultamentos programados para este domingo (13)

Confira os velórios e sepultamentos programados para este domingo (13), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.

LAURA DOS ANJOS – Araçatuba

Idade: 91 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data e horário do velório: 13/09/2026, às 08h51
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 13/09/2026, às 17h

IVANILDE BEZERRA DE LIMA – Araçatuba

Idade: 76 anos
Local do velório: Memorial Laluce
Data e horário do velório: 12/09/2026, às 10h03
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 13/09/2026, às 9h

VALENTIN MAXIMIANO – Cafelândia

Idade: 76 anos
Local do velório: Velório Municipal de Cafelândia 
Data e horário do velório: 12/09/2026
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cafelândia 
Horário previsto para o sepultamento: 13/09/2026, às 9h

RAPHAEL THALES DE AVELLAR GOMES DA SILVA – Birigui

Idade: 37 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu – Birigui
Data e horário do velório: 12/09/2026, às 15h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação – Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 13/09/2026, às 13h

CLARICE MACHADO VIEIRA – Birigui

Idade: 82 anos
Local do velório: Capela Bom Pastor (Sala 6) – Birigui
Data e horário do velório: 12/09/2026, às 12h30
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação – Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 13/09/2026, às 9h

Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.

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