Um servidor municipal foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) nesta sexta-feira (11), após uma ocorrência envolvendo supostas ameaças no Paço Municipal de Araçatuba.

A Guarda Civil Municipal (GCM), por meio do Grupamento Especializado de Patrulhamento Tático (GEP), foi acionada e apresentou o caso à Polícia Civil.

Segundo as informações da ocorrência, o servidor entrou no prédio por meio do sistema de reconhecimento facial, para o qual tinha autorização. No local, os agentes constataram sinais aparentes de embriaguez, como olhos avermelhados, fala pastosa e odor etílico.

Ameaças são relatadas