Um servidor municipal foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) nesta sexta-feira (11), após uma ocorrência envolvendo supostas ameaças no Paço Municipal de Araçatuba.
A Guarda Civil Municipal (GCM), por meio do Grupamento Especializado de Patrulhamento Tático (GEP), foi acionada e apresentou o caso à Polícia Civil.
Segundo as informações da ocorrência, o servidor entrou no prédio por meio do sistema de reconhecimento facial, para o qual tinha autorização. No local, os agentes constataram sinais aparentes de embriaguez, como olhos avermelhados, fala pastosa e odor etílico.
Ameaças são relatadas
O servidor se dirigiu às proximidades do gabinete do prefeito. Conforme relatos apresentados à GCM e posteriormente à Polícia Civil, ele teria feito ameaças contra autoridades municipais.
O prefeito não estava no Paço naquele momento. Os agentes abordaram o servidor e ouviram as pessoas envolvidas. Em seguida, ele foi encaminhado à CPJ para apresentação à autoridade policial.
O deslocamento foi feito em veículo da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sosp), conduzido por outro servidor. A GCM não utilizou algemas nem transportou o funcionário em sua viatura.
Servidor é encaminhado ao IML
Na CPJ, foram ouvidos o servidor, as pessoas apontadas como vítimas e testemunhas. Devido aos sinais aparentes de embriaguez, o funcionário também foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para exame.
Segundo a Prefeitura, a atuação da GCM teve como objetivo preservar a segurança das pessoas que estavam no Paço, controlar a situação e encaminhar a ocorrência às autoridades competentes.
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