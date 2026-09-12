Araçatuba deve registrar rajadas de vento de 61,2 km/h durante a passagem de uma frente de instabilidade que atingiu diferentes regiões do estado de São Paulo entre a noite de sexta este sábado (12). O município ficou entre as cidades paulistas que tiveram a previsão divulgada pela Defesa civil.
Ao todo, a Defesa Civil de São Paulo disparou 15 alertas por meio do sistema Cell Broadcast conforme as condições meteorológicas se intensificaram. Os avisos foram direcionados a municípios do litoral, Vale do Ribeira, sudoeste, oeste, região de Sorocaba, Grande São Paulo e áreas de Campinas, Bauru, Araçatuba, e Piracicaba, entre outras.
Até as 5h deste sábado, 25 ocorrências relacionadas ao mau tempo haviam sido registradas no estado.
Além de Araçatuba, outras cidades do interior paulista registraram ou tem previsão de rajadas expressivas. Em Bauru, o vento chegou a 72,7 km/h; em Dracena, a 66 km/h; em Paranapanema, a 60,5 km/h; em Avaré, a 60,1 km/h; em Itapeva, a 59,4 km/h; em Campinas, a 59,3 km/h; e em Piracicaba, a 58,7 km/h.
A maior velocidade foi registrada em Piraju, onde os ventos chegaram a 92,6 km/h. Na capital paulista, a maior rajada alcançou 51,5 km/h.
Também houve registros de impactos em municípios como Piedade, Avaré, Campinas, Sumaré, Presidente Prudente, Itapetininga, Caraguatatuba, Valinhos, Apiaí, Juquitiba e Ribeirão Pires. Em Jaú, Campinas, Pederneiras e Bauru, foram registradas quedas de árvores.
A Rodovia Régis Bittencourt também teve um trecho interditado, no km 286, devido a um ponto de alagamento.
Gabinete de crise
Desde as 14h de sexta-feira, o Governo de São Paulo mantém um Gabinete de Crise presencial no Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil. Representantes de diferentes órgãos acompanham as ocorrências e articulam equipes e recursos para atendimento às áreas atingidas.
A orientação da Defesa Civil durante tempestades é procurar abrigo em locais seguros, evitar áreas abertas, árvores, postes e estruturas metálicas e manter distância de coberturas e placas durante rajadas fortes.
Em caso de granizo, a recomendação é permanecer em local protegido e longe de janelas. A população também deve evitar atravessar áreas alagadas ou com correnteza e acompanhar os alertas emitidos pelos canais oficiais da Defesa Civil
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