Araçatuba deve registrar rajadas de vento de 61,2 km/h durante a passagem de uma frente de instabilidade que atingiu diferentes regiões do estado de São Paulo entre a noite de sexta este sábado (12). O município ficou entre as cidades paulistas que tiveram a previsão divulgada pela Defesa civil.

Ao todo, a Defesa Civil de São Paulo disparou 15 alertas por meio do sistema Cell Broadcast conforme as condições meteorológicas se intensificaram. Os avisos foram direcionados a municípios do litoral, Vale do Ribeira, sudoeste, oeste, região de Sorocaba, Grande São Paulo e áreas de Campinas, Bauru, Araçatuba, e Piracicaba, entre outras.

Até as 5h deste sábado, 25 ocorrências relacionadas ao mau tempo haviam sido registradas no estado.