Menos da metade dos adolescentes brasileiros sabe interpretar textos. Segundo os resultados do Pisa 2025, divulgados na última semana, apenas 49% dos estudantes de 15 anos reúnem as habilidades necessárias para compreender ideias escritas. O Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes) mede as habilidades em leitura, matemática e ciências, e permite comparar sistemas educacionais de forma global. A avaliação é aplicada em 91 países. No Brasil, é realizada pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), ligado ao Ministério da Educação.

Quando se comparam os resultados brasileiros desde o início do Pisa, o desempenho parece ter melhorado. Em 2006, por exemplo, a média de leitura foi de 393 pontos. Agora, chegou a 408, um aumento de 15 pontos, mas em quase 20 anos. É pouco. Tanto que o Brasil ocupa, apenas, o 52º lugar em leitura entre os participantes. Nos países ricos, o resultado foi pior. Houve queda nos índices de aproximadamente 20 pontos em países como a China, Cingapura, Japão, Finlândia e Noruega, entre outros, o que prova que este é um problema mundial.

Especialistas em educação que analisaram os resultados consideram a situação preocupante porque a leitura é a base da aprendizagem de todas as demais disciplinas. É por meio dela que o estudante desenvolve a capacidade de localizar, avaliar, interpretar e refletir sobre informações, habilidades cada vez mais necessárias em um mundo dominado pela tecnologia e pelo excesso de informação.