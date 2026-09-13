Entre Deus e dinheiro não há sociedade! Ética não convive com cupidez! A prática do cuidado é incompatível com a ganância! A paixão pelo domínio bate de frente com o espírito de serviço! Jesus é enfático quando ensina ser impossível servir a Deus e ao dinheiro. Dinheiro e poder, infame parceria! Recentes reportagens revelam, com justificada repugnância e apreensiva preocupação, a extensão dos estragos causados pela deletéria influência do dinheiro.

Estarrecida e indignada, a sociedade fica sabendo de relacionamentos promíscuos entre agentes do Estado no Executivo, no Legislativo e no Judiciário e fraudadores, condicionando o serviço público a interesses privados. O feitiço pecuniário desarranja qualquer bússola ética. Desolada a população contempla o infame leilão e a vergonhosa inversão de valores. Abdica-se, por completo, do referencial ético diante da idolatria da moeda.

Aturdida e indignada, a população acompanha o desenrolar dos acontecimentos sem muito saber como reagir. Fato é que não se pode simplesmente resignar-se diante de tantos desmandos e de tão escandalosos abusos. A população não pode ficar refém de agentes que, sem nenhum escrúpulo nem pudor, condicionam os interesses da nação a vantagens particulares. É preciso resgatar com enfática clareza que a nação não está à venda! Tampouco refém de servidores ímprobos!