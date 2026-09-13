O tênis ganhou destaque neste fim de semana em Araçatuba com a realização do INSPOT-HO Open de Tênis, competição que reúne atletas de diferentes categorias no Araçatube Clube. O torneio começou na quinta-feira (11) com uma clínica de tênis que foi ministrada pelo Ricardo Hocevar e teve sequência com os jogos oficiais a partir de sexta-feira (12).

A abertura contou com a participação do ex-tenista profissional Ricardo Hocevar, que chegou a ocupar a 149ª posição no ranking mundial da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Além da clínica, o atleta também participou da competição na categoria Masculino Especial, mas precisou abandonar sua participação após uma lesão.

Idealizado por José Renato Lemos Marques de Oliveira, o evento foi organizado com o objetivo de fortalecer a modalidade na região e ampliar o espaço para atletas de diferentes níveis de experiência. A direção técnica do torneio ficou sob responsabilidade de João Lopes Gomes.