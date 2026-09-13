O tênis ganhou destaque neste fim de semana em Araçatuba com a realização do INSPOT-HO Open de Tênis, competição que reúne atletas de diferentes categorias no Araçatube Clube. O torneio começou na quinta-feira (11) com uma clínica de tênis que foi ministrada pelo Ricardo Hocevar e teve sequência com os jogos oficiais a partir de sexta-feira (12).
A abertura contou com a participação do ex-tenista profissional Ricardo Hocevar, que chegou a ocupar a 149ª posição no ranking mundial da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Além da clínica, o atleta também participou da competição na categoria Masculino Especial, mas precisou abandonar sua participação após uma lesão.
Idealizado por José Renato Lemos Marques de Oliveira, o evento foi organizado com o objetivo de fortalecer a modalidade na região e ampliar o espaço para atletas de diferentes níveis de experiência. A direção técnica do torneio ficou sob responsabilidade de João Lopes Gomes.
“O objetivo é proporcionar uma competição de alto nível, valorizar os atletas e incentivar cada vez mais a prática do tênis na nossa região”, destaca a organização do evento.
O torneio reúne 11 categorias masculinas, femininas e infantis, permitindo a participação desde jovens atletas até jogadores adultos. A proposta é oferecer uma estrutura competitiva e, ao mesmo tempo, estimular a formação de novos talentos.
Um dos principais atrativos desta edição é a premiação oferecida aos participantes. Na categoria Masculino Especial, o campeão receberá R$ 8.250, enquanto o vice-campeão ficará com R$ 3.500 e o semifinalista com R$ 1.000.
Nas categorias gerais, a competição também oferece premiação em dinheiro. No Masculino A e Feminino A, os campeões recebem R$ 1.000 e os vice-campeões R$ 500. Já nas categorias Masculino B e Feminino B, os valores são de R$ 500 para os vencedores e R$ 250 para os segundos colocados.
Além das categorias adultas, o torneio também contempla as categorias Kids, com troféus e brindes especiais, reforçando a importância da iniciação esportiva e do desenvolvimento de novos jogadores.
O evento conta com o apoio de empresas e instituições parceiras, entre elas Hospital do Olho Araçatuba e INSPOT, que dão nome à competição, além de Café Brasil, Class, Exame Análises Clínicas, Supply Health, Transcender, Unisalesiano, Empório Noroeste, Monte Azul Ferraz, Toc Toc Brinquedos, entre outras marcas.
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