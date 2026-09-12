12 de setembro de 2026
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CUIDADOS COM OS PETS

Cães e gatos podem receber vacina contra a raiva em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Atendimento ocorre quatro dias por semana no Centro de Controle de Zoonoses mediante agendamento
Atendimento ocorre quatro dias por semana no Centro de Controle de Zoonoses mediante agendamento

Tutores de cães e gatos podem levar os animais para receber gratuitamente a vacina contra a raiva em Araçatuba. A imunização é oferecida pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e ocorre quatro dias por semana.

O atendimento é realizado às segundas, terças, quartas e quintas-feiras, das 7h30 às 16h30. Para receber a vacina, é necessário agendar o atendimento previamente pelo telefone (18) 3636-1180.

A vacinação é uma das principais formas de prevenção contra a raiva, doença que pode ser transmitida dos animais para os seres humanos e representa um risco à saúde pública.

A orientação da Secretaria Municipal de Saúde é que os responsáveis mantenham a vacinação dos animais em dia para ajudar a prevenir a circulação do vírus.

Vacinação antirrábica para cães e gatos acontecem no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) que fica na Rua Dr. Luís de Almeida, 145, bairro Novo Paraíso com atendimento de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 16h30.

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