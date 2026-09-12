Tutores de cães e gatos podem levar os animais para receber gratuitamente a vacina contra a raiva em Araçatuba. A imunização é oferecida pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e ocorre quatro dias por semana.
O atendimento é realizado às segundas, terças, quartas e quintas-feiras, das 7h30 às 16h30. Para receber a vacina, é necessário agendar o atendimento previamente pelo telefone (18) 3636-1180.
A vacinação é uma das principais formas de prevenção contra a raiva, doença que pode ser transmitida dos animais para os seres humanos e representa um risco à saúde pública.
A orientação da Secretaria Municipal de Saúde é que os responsáveis mantenham a vacinação dos animais em dia para ajudar a prevenir a circulação do vírus.
Vacinação antirrábica para cães e gatos acontecem no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) que fica na Rua Dr. Luís de Almeida, 145, bairro Novo Paraíso com atendimento de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 16h30.
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