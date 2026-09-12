Tutores de cães e gatos podem levar os animais para receber gratuitamente a vacina contra a raiva em Araçatuba. A imunização é oferecida pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e ocorre quatro dias por semana.

O atendimento é realizado às segundas, terças, quartas e quintas-feiras, das 7h30 às 16h30. Para receber a vacina, é necessário agendar o atendimento previamente pelo telefone (18) 3636-1180.

A vacinação é uma das principais formas de prevenção contra a raiva, doença que pode ser transmitida dos animais para os seres humanos e representa um risco à saúde pública.